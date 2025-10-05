(Este artículo fue escrito por Muhammad Husain Sanusi, un observador educativo Pesantreno)

VIVA – Video viral «Santri Lirbaco Ngecor «es en realidad una hermosa narración sobre la cooperación mutua y la organización benéfica Jariyah. Cientos de Lirboyo Ponpes Santri en Kediri, Java Oriental, involucrados voluntariamente en la construcción de instalaciones de Pesantren como forma de servicio.

Este desarrollo es importante para acomodar el creciente Santri, y el cuidador de Pesantren, ha garantizado que el trabajo crucial permanece manejado por profesionales certificados.

Sin embargo, en lugar de celebrar este espíritu de unión, el centro de atención corriente principal (Mainstream) en realidad está dirigido a uno de los puntos más sensibles: la seguridad.



La noticia parece estar obligada a asociarse con el colapso del edificio Musala en Ponpes Al KhozinySidoarjo.

Esta narración, desafortunadamente, no es un solo caso; Refleja el patrón de tratamiento injusto de los medios hacia las instituciones de Pesantren.

La comunidad Pesantren siente la existencia de un estigma negativo que ya es inherente.

Los principales medios de comunicación a menudo se ven rápidos y entusiastas en exagerar problemas que tienen el potencial de controversia o tragedia en el entorno de pesantreno.

En el caso Lirboyo, el tema de la cooperación mutua de que la caridad pura debe tenerse en cuenta a la sombra de Al Khoziny.

Esto obligó a los cuidadores a emitir una aclaración muy defensiva del profesionalismo y el diseño certificado, como si Pesantren siempre deba demostrar su valía como una institución apropiada para soportar.

Los cuerpos de los medios de comunicación para cubrir esta negatividad crean imágenes públicas cojos.

Los trágicos eventos en el Pesantren se informaron masivamente y en profundidad, una cosa que era importante destacarse, pero los medios de comunicación estaban «no dispuestos» a exponer actividades diarias positivas, como el logro académico, la innovación santri o el servicio comunitario.

La injusticia de esta noticia se siente cada vez más cuando el Pesantren quiere elevar sus historias de éxito y actividades positivas.

A menudo, la cobertura que está construyendo una imagen positiva y levantando la narrativa de la caridad debe pasar por un esquema pagado o anuncio.

Los medios de comunicación parecen aplicar el doble rasero: las malas noticias y las tragedias se cazan sin costo (por el bien de la sensación y el clic), mientras que las buenas noticias exigen una compensación financiera.

Esta opinión es la voz de la comunidad Pesantren que exige la justicia de las noticias de los principales medios de comunicación.

Página siguiente Solo pedimos noticias equilibradas, cobertura de cooperación mutua y caridad con el mismo entusiasmo que al cubrir la controversia y la tragedia.

