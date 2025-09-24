Los principales líderes del Congreso llegan a Patna para la reunión de CWC en medio de la agitación a nivel nacional







Los principales líderes del Congreso han comenzado a llegar a Bihar para asistir al Comité de trabajo del Congreso (CWC) Reunión programada para el miércoles en Patna. El momento y la ubicación de la reunión se consideran cruciales, con las elecciones de la Asamblea de Bihar esperadas para fines de 2025.

El primer ministro de Karnataka, Siddaramaiah, aterrizó en el aeropuerto de Patna el martes para participar en la reunión clave del órgano de toma de decisiones del partido principal. El diputado del Congreso Randeep Surjewala también llegó a Patna y, mientras hablaba con los medios de comunicación, subrayó el papel histórico de Bihar en la configuración del discurso político.

«La tierra de Bihar ha creado constantemente una nueva historia, desde Champaran hasta la actualidad. La política y las decisiones ideológicas que el CWC tomará bajo el liderazgo de Rahul Gandhi y Mallikarjun Kharge demostrará ser similar», dijo Surjewala.

El líder del Congreso, Bhupesh Baghel, también llegó al estado y se refirió al líder del partido Rahul Gandhi`s Observaciones recientes. «Rahul Gandhi hizo dos comentarios importantes el mes pasado: el censo de castas y el robo de votos. La bomba atómica ha sido detonada. Ahora estamos esperando la bomba de hidrógeno», dijo Baghel.

Anteriormente, el MP del Congreso KC Venugopal se preparó para una reunión crucial del Comité de Trabajo del Congreso (CWC) en Patna, Bihar, donde hay varios temas clave en la agenda, antes de las elecciones de la Asamblea de Bihar.

La reunión se lleva a cabo en medio de una agitación a nivel nacional contra presuntos votos de manipulación, con una campaña de firma en curso en todo el país. Se espera que las próximas elecciones de Bihar sean un tema importante de discusión, dada la importancia política del estado.

«Estamos haciendo el Reunión de CWC En Patna, la reunión no está relacionada con las elecciones … Estamos haciendo esto con mucha frecuencia. Hay muchos temas por discutir … Hay agitación nacional contra el robo de votos. Una campaña de firma también está en marcha en todo el país … Por lo tanto, tenemos que discutir esto también, aparte de muchos otros temas políticos. Por supuesto, las elecciones de Bihar serán un tema de discusión … «Venugopal dijo a Ani.

La reunión de CWC tendrá lugar en Sadaqat Ashram, la sede del Partido Estatal del Congreso en Patna. Se espera que la reunión sea asistida por el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, líder de la oposición en Lok Sabha Rahul Gandhi, el diputado de Wayanad Priyanka Gandhi, el presidente del Comité del Congreso de Bihar Pradesh, el presidente Rajesh Ram, el Partido Bihar In-Charge Krishna Allavaru y el Líder del Partido del Congreso de Bihar, entre otros.

El estado del Estado del Partido, Krishna Allavaru, informó sobre la reunión de CWC en una conferencia de prensa el lunes, al tiempo que destaca que el partido está listo para discutir múltiples temas, incluida la supuesta ‘Chori` (robo de votos) y otros como aumentar el crimen, el desempleo y el inflación, que están atacando el estado.

«El Congreso definitivamente hablará de Bihar en Bihar, pero también hablará sobre la nación en el estado. Hay muchos problemas a abordar en Bihar, desempleo, inflación, aumento del crimen, delitos contra las mujeres, también el alto el fuego o la rendición frente a Trump «, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente