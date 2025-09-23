Los principales jugadores europeos sonan pero se enfrentan a YouTube Challenge

¿Cuáles son algunos de los principales problemas que enfrentan las potencias europeas en el mercado internacional hoy? En un panel durante la conferencia de inversores creativos en la Festival de Cine de San SebastiánLas cifras principales dentro de la producción y distribución europea hablaron sobre la necesidad de una mentalidad continental conjunta, cómo los desafíos severos que enfrentan el mercado de coproducción de los Estados Unidos afectaron el panorama del euro y la necesidad de regular plataformas como YouTube en un mercado cada vez más digital.

CEO de Global Drama en FremantleChristian Vesper, dijo que la multinacional británica ha sido «muy buena» en hacer «películas europeas principalmente pequeñas y disciplinadas». Su principal desafío ahora es ser más como las imágenes de elementos de estudio de cine irlandés de Fremantle, con el ejecutivo destacando lo impresionante que es para una compañía estar detrás de películas como «Bugonia» de Yorgos Lanthimos y el «Pillion» de Harry Lighton en el mismo año calendario. «Para que nuestras empresas prosperen, necesitamos encontrar este nivel de diversidad de escala».

Director Gerente en Francia Mediawan Las fotos, Elisabeth d’Arvieu, elogiaron el actual mercado europeo, llamándolo «casi perfecto». «El mercado de coproducción de los Estados Unidos ha estado casi cerrado durante los últimos tres años», dijo. «Ahora, en Europa, tenemos casi todo. Tenemos un gran grupo de talentos creativos en todas las categorías, ubicaciones fantásticas, equipos técnicos de vanguardia e instalaciones de estudio».

Todo eso, reiteró D’Arvieu, se combina con dos ventajas europeas clave en incentivos fiscales y reglamentos fiscales eficientes que protegen en gran medida a los creadores y productores independientes. «Todo eso combinado funciona de manera muy eficiente. La prueba de eso es que ha permitido que las principales potencias europeas de EE. UU. Emergen frente a los estudios estadounidenses. Hoy, algunas de las mayores compañías de producción son europeas».

Director de distribución de Estudio tf1Rodolphe Buet, dividió los principales desafíos en tres categorías: la inestabilidad en la obtención del financiamiento de jugadores tradicionales como Linear Television, que históricamente ha apoyado la producción europea y actualmente enfrenta reducciones de costos en todo el continente; Números de taquilla que no se han recuperado desde Covid; y lo que él llama la «situación de los Estados Unidos», refiriéndose a cómo la distribución independiente en los Estados Unidos ha sido exprimida en los últimos años, disminuyendo aún más las ranuras para la distribución de películas europeas de arte de la casa.

Emma Stone protagoniza a Yorgos Lanthimos «» Bugonia «(cortesía de Atsushi Nishijima/Focus Feature) Atsushi Nishijima/Focus Feature

Un problema ardiente para emerger de la conversación fue la amenaza de YouTube como un jugador en crecimiento en Europa. David Atlan-Jackson, director de contenido de Regreso grupalretrató la plataforma como uno de sus «principales competidores». «Debido a la fragmentación del paisaje en términos de distribución, la audiencia se ha vuelto muy selectiva y conocedora. No hay más espacio para el contenido tibio».

Buet llamó a YouTube «una de las amenazas clave» en Europa. «Están atrapando una parte importante de la audiencia sin contribuir al ecosistema global. YouTube cuenta para más visitas que todas las plataformas juntas [in Europe]Pero tienden a contribuir [only] 50% del costo de producción de los creadores. La realidad es que están apoyando a muy pocos creadores y están atrapando parte de las opiniones tradicionales que respaldan el financiamiento de la televisión y las películas en Europa. Tenemos que encontrar formas de regular el sistema en Europa para asegurarnos de que aún apoyaremos el talento y los creadores para hacer una gran televisión y películas europeas «.

Se les preguntó a los ejecutivos sobre una declaración publicada por el European Producers Club el domingo, destacando sus preocupaciones sobre las propuestas para reemplazar Europa creativa, el programa de la Unión Europea que apoya y promueve la cultura y los medios de comunicación. Según el EPC, el cambio propuesto plantea «serias preocupaciones para el futuro de la creación audiovisual europea independiente».

«No estoy preocupado», dijo Buet. «Creo que la Comisión Europea entiende cómo la cultura es clave para proteger y defender los valores europeos. Hay algunas discusiones sobre la comunidad europea independiente sobre quién debería poder acceder al apoyo. Deberíamos trabajar juntos en lugar de encontrar formas para que algunos de nosotros no podamos acceder al apoyo de la Europa creativa», agregó.

Por el lado financiero, Vesper habló sobre cómo los proyectos de «celebridades» y de alto perfil importan al asegurar las apuestas de financiamiento temprano, pero, para Fremantle, se trata de cómo apoyar mejor a sus compañías de producción para hacer las películas que quieren hacer. El ejecutivo citó a «Bugonia» como un ejemplo reciente, diciendo que, junto con las imágenes de elementos, Fremantle pudo iluminar el proyecto antes de llevarlo al mercado. «Fuiéramos poner nuestro peso detrás de un proyecto. Es mucho trabajo lograr que mi junta apoye eso. Pero tenemos fe en ellos y queremos poder crear la mayor cantidad posible de influencia en un mercado». En el caso del debut como director de Kristen Stewart «The Chronology of Water», Fremantle reubicó la sesión de Oregon a Letonia, permitiendo al actor convertido en director «hacer la película que quería hacer porque no costaba tanto».

«Hacemos películas financieras. Preferimos ir al mercado con CAA o Film Nation y poner inversiones de capital donde necesitamos», concluyó.

El debut como director de Kristen Stewart «La cronología del agua» Cortesía del Festival de Cine de Cannes

Otras formas de ayudar con los ingresos son, por supuesto, ampliar el alcance de la audiencia. Sobre eso, Buet mencionó el reciente acuerdo de Studio TF1 con Netflix. A partir del verano de 2026, todos los miembros de Netflix en Francia podrán ver los canales TF1 y el contenido bajo demanda de TF1+ directamente en Netflix en un acuerdo firmado en junio pasado.

«La gente está viendo menos televisión, y nos enfrentamos a la competencia de las plataformas», dijo Buet. «Cuando miramos las cifras en Francia, el 50% de los suscriptores de Netflix nunca vieron TF1 Plus, principalmente porque la demografía no es similar. Estando en condiciones de obtener un mayor alcance para las películas y la televisión que financiamos es clave. Cuanto más fortalecemos la posición de TF1 en el acceso a las audiencias, mejor será para la industria, cuanto más contrataremos con los ingresos generamos». «.