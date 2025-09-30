Los principales diplomáticos de Corea del Norte, China, acuerdan profundizar los lazos y retroceder a nosotros







Los ministros extranjeros de Corea del Norte y China acordaron profundizar los lazos bilaterales y resistir el hegemonismo, una probable referencia a sus retrocesos contra los Estados Unidos. Su reunión en Beijing el domingo se produjo unas tres semanas después del líder norcoreano Kim jong un jong u y el presidente chino, Xi Jinping, celebró su primera cumbre en más de seis años y prometió apoyo mutuo y una mejor cooperación. Kim y Xi asistieron anteriormente a un desfile militar masivo de Beijing que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, con otros líderes mundiales, incluido el presidente ruso Vladimir Putin.

La apariencia conjunta de Kim, Xi y PutinEl primero de su tipo, mostró una potencial unidad de tres vías contra los Estados Unidos, aunque no está claro cuán lejos llegaría China en una asociación tan anti-Estados Unidos. En una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, citó a Kim diciendo que reforzar aún más los lazos con China es la posición inquebrantable de Corea del Norte.

Choe expresó la intención de profundizar y desarrollar lazos amistosos con China en línea con los espíritus de la cumbre de Kim-Xi, informó el lunes la Agencia Central de Noticias Central de Corea del Norte. Wang dijo que China mantiene una posición firme que tiene la intención de solidificar los lazos bilaterales, diciendo que es necesario aumentar las comunicaciones e intercambios estratégicos, dijo KCNA. La agencia de noticias Xinhua de China citó a Wang diciendo que China se opone a «todas las formas de hegemonismo» y está lista para fortalecer la cooperación con Corea del Norte en asuntos internacionales y regionales. Citó a Choe diciendo que Corea del Norte «está dispuesta a cooperar estrechamente con China en asuntos multilaterales, resistir conjuntamente el unilateralismo y la política de poder y promover un orden mundial más justo y más justo».

Los comentarios probablemente se refirieron a las confrontaciones separadas de sus países con el Estados Unidos «China sobre las competiciones estratégicas con los Estados Unidos y Corea del Norte sobre su programa de armas nucleares. Kcna dijo que Choe y Wang intercambiaron opiniones sobre los asuntos regionales e internacionales alcanzaron un consenso completo sobre los problemas, pero no elaboró. suministrando tropas de combate y municiones para apoyar su guerra contra Ucrania.

Pero los expertos dicen que Kim ahora siente la necesidad de mejorar los lazos con China, Corea del NorteEl mayor socio comercial y benefactor de ayuda, ya que tiene que prepararse para el final de la guerra. Dicen que China, por su parte, querría mantener la influencia sobre Corea del Norte, ya que los lazos bilaterales se enfriaron en los últimos años. La atención se ha centrado en la composición de la delegación que China podría enviar a Corea del Norte cuando conmemora el 80 aniversario de fundación de su partido gobernante de trabajadores el próximo mes. Se espera que Corea del Norte marque el aniversario con su propio desfile militar para mostrar nuevas armas dirigidas a los Estados Unidos y sus aliados.

