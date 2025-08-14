Los préstamos de estilo de vida están cada vez más demandados, las oportunidades de mercado están abiertas

Yakarta, Viva – Una tendencia de estilo de vida saludable y activa que continúa desarrollándose en la comunidad abre nuevas oportunidades para la industria financiación consumidor. No solo para necesidades electrónicas o electrodomésticos, el financiamiento ahora penetraron en la categoría de estilo de vida que incluye productos deportivos, moda, dispositivos de vida inteligente.

PT Crédito a casa Indonesia (crédito doméstico), una compañía financiera basada en la tecnología, ve este nicho como un gran potencial. La compañía acaba de colaborar con Erajaya Active Lifestyle (ERAL) para proporcionar servicios de financiación para los productos de zapatos deportivos premium de ASICS.

Se espera que este paso facilite a las personas obtener equipos deportivos de alta calidad con esquemas de entrega asequibles.

«Esta colaboración es una forma de compromiso de crédito a domicilio para expandir el acceso público a los servicios de financiación para productos de estilo de vida saludables y activos», dijo la directora de ventas de Home Credit Indonesia, Dolly Susanto, como se cita de un comunicado de prensa, el jueves 14 de agosto de 2025.

«Los zapatos deportivos ahora no solo son necesidades funcionales, sino también parte de un estilo de vida moderno. Queremos ayudar a las personas a darse cuenta de estas necesidades de una manera más asequible y flexible», dijo.

Esta colaboración es válida desde el 11 de julio de 2025, incluida la compra de varios productos de zapatos ASICS en 23 puntos de venta oficiales que se administran, se extienden en Yakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Bandung, Pontianak, Yogyakarta y otras grandes ciudades.

Home Credit ofrece una promoción de entrevistas de 7 meses con 0% de interés y una entrega gratuita para clientes seleccionados desde el período del 23 de julio al 31 de diciembre de 2025.

Según Dolly, el aumento de la conciencia pública sobre la importancia de la salud hace que la demanda de productos de estilo de vida activos se alza.

«Con el creciente número de tiendas ASICS Erajaya y la alta conciencia de marca, vemos un gran potencial para expandir los servicios de financiación para la categoría de estilo de vida deportivo», dijo.

Eral, como gerente de varios medios minoristas de estilo de vida, ve los esquemas de financiamiento como una estrategia efectiva para llegar a los consumidores que desean invertir en salud sin estar cargados de tarifas por adelantado.

«Creemos que las asociaciones con crédito doméstico pueden ayudar a llegar a más clientes que desean vivir activos y saludables, sin tener que preocuparse por el pago al principio», dijo el CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto.

Los productos ASICS disponibles a través de este esquema incluyen zapatos para correr como Gel-Nimbus ™ ️ 27, Gel-Cumulus ™ 27, Gel-Kayano ™ ️ 32, GT-2000 14 ️, MetaSpeed ™ ️ y Magic Speed ™ ️ 4 y Gel-Resolution X Tennolution Shoes y Padel-Challenger 15 Padel. Las cuotas comienzan desde IDR 400 mil por mes, dependiendo de la elección de productos y tenores.

Con la categoría de productos más amplia financiada, se espera que la industria de financiamiento del consumidor continúe creciendo, especialmente en el segmento de estilo de vida premium. Esquema crédito Considerado como la clave para llegar a las personas que desean seguir una tendencia de estilo de vida saludable mientras gestiona los gastos sabiamente.