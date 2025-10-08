Los presentadores de ‘The Hit List’ Rochelle y Marvin Humes firman con WME

La poderosa pareja de radiodifusión británica Rochelle y Marvin Humes han firmado con WME para representación en sus proyectos creativos y empresariales.

La pareja copresenta el concurso de música en horario estelar de BBC One «La lista de resultados«, que atrae a millones de espectadores cada semana. El acuerdo permitirá que WME los represente individualmente en colaboración con su empresa gestora RH Group, mientras continúan expandiendo su presencia en la televisión, la música, los negocios y las publicaciones.

Marvin saltó a la fama como miembro del grupo JLS, ganador de dos premios Brit, mientras que Rochelle encontró la fama con el exitoso grupo The Saturdays. La carrera televisiva de Marvin incluye una carrera de una década en Capital Radio y su actual programa matutino en horario estelar en la estación de radio Kisstory. Sus créditos como presentador abarcan “The Voice”, “This Morning” y “The One Show”. También es la fuerza creativa detrás del popular programa de DJ «Noughties Baby» y actúa regularmente en Londres, Ibiza y Dubai.

Rochelle ha construido una carrera multifacética que abarca presentación de televisión, emprendimiento y autoría. Presenta “This Morning” de ITV y presenta el podcast “Ladies Who Launch”. Se desempeña como fundadora y directora creativa de My Little Coco, una marca de estilo de vida familiar que se ha convertido en una de las marcas familiares y para bebés de más rápido crecimiento en el Reino Unido desde su lanzamiento en 2020.

Rochelle, autora de bestsellers, ha escrito cuatro libros para niños y el libro de cocina «At Mama’s Table». A través de su trabajo como autora y fundadora, participa en impulsar una mayor representación y diversidad en los espacios infantiles.

Marvin ha colaborado con importantes marcas de moda y estilo de vida, y más recientemente se asoció con Marks & Spencer para compartir su influencia personal con audiencias de todo el país.