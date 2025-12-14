Los presentadores «cabreados» odian a Trump y a los hombres

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene ligeros spoilers del episodio 5 de la temporada 2 de “Landman”, “The Pirate Dinner”, que se estrenó el domingo 14 de diciembre en Paramount+.

Durante el episodio más reciente del drama de Paramount+ “Landman”, no se mostró ningún amor por el programa de entrevistas diurno “La vista.”

En el episodio, Tommy (Billy Bob Thornton) insta a su padre, TL (Sam Elliott), a pasar el tiempo en casa viendo un programa de televisión y sugiere «The View». Cuando TL admite que no sabe qué es eso, Tommy lo explica como: «Un grupo de millonarios enojados quejándose de cuánto odian a los millonarios, a Trump, a los hombres, a ti, a mí y a todos los demás por los que tienen una abeja en el trasero. Es bastante divertido».

TL responde: «No suene gracioso».

Tommy responde: «Bueno, no es una broma graciosa, es como ‘tirarse un pedo en la iglesia’, ¿sabes a qué me refiero?».

TL responde: «Eso tampoco suena gracioso».

Luego, Tommy aclara: «Bueno, depende de tu proximidad al pedo».

Sheridan, quien co-creó la serie y tiene el crédito exclusivo como escritor de todos los episodios de las temporadas 1 y 2, a menudo usa a Tommy para opinar sobre una letanía de temas, que van desde la energía eólica alternativa hasta los DJ de radio country. Dicho esto, la cultura pop de la vida real rara vez se habla en el programa, por lo que fue sorprendente escuchar “The View” mencionado como un punto de burla.

Thornton estuvo recientemente en “The View” en 2024 durante una visita animada y encantadora para promocionar el estreno de la serie “Landman”. Mire el segmento a continuación.