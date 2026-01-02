Los premios del cine asiático suspenden las categorías competitivas tras el incendio de Hong Kong

El Premios del cine asiático La Academia ha modificado el formato de su próxima 19ª edición, eliminando categorías competitivas y la ceremonia de alfombra roja en favor de un evento reducido centrado en honores especiales tras la mortal tragedia del año pasado. Hong Kong fuego.

La academia anunció que la ceremonia de 2026, prevista para Hong Kong, entregará premios especiales “de manera digna y minimalista” en lugar de continuar con su formato competitivo tradicional.

El ajuste de formato sigue lo que la academia describió como “el importante incidente ocurrido en Hong Kong el año pasado y su impacto en la comunidad”. La decisión se alinea con el aplazamiento de las celebraciones oficiales por parte del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y su recomendación de un enfoque moderado en los eventos públicos a raíz de la tragedia.

«Esta es una decisión bien meditada», afirmó el doctor Wilfred Wong, presidente de la Academia de los Premios del Cine Asiático. «Creemos que, en el entorno actual, adoptar un formato solemne y minimalista para la ceremonia de premiación es lo más apropiado. En este momento, hemos optado por honrar a los cineastas de manera comedida como muestra de respeto a todos los sectores de la comunidad».

La academia enfatizó que si bien el formato de la ceremonia ha cambiado, su misión central permanece intacta. La organización expresó su agradecimiento a los cineastas y socios por su apoyo a la edición modificada, afirmando que “seguirá trabajando estrechamente con todos los sectores para contribuir al desarrollo futuro del cine asiático”.

Los Asian Film Awards, que reconocen la excelencia del cine panasiático, se entregan anualmente desde 2007.