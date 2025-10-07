Los premios de los críticos árabes para los finalistas de las películas europeas revelaron

Un jurado de 100 críticos de cine de 16 países de habla árabe ha seleccionado a tres finalistas de 20 entradas para este año. Premios de los críticos árabes para películas europeas.

Las películas son «sordas» de Eva Libertad (España), «DJ Ahmet» de Georgi M. Unkovski (Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia) y «Yunan» de Ameer Fakher Eldin (Alemania, Canadá, Italia, Palestino, Qatar, Jordan, Saudi Argans).

El premio se presenta conjuntamente por Promoción del cine europeo y el Centro de Cine Árabe y presentado por Festival de cine de El Goouma.

La característica debut de Libertad «Deaf» es una adaptación profundamente personal de su cortometraje con el mismo nombre, protagonizada por su hermana de la vida real, Miriam Garlo, que es sorda. La película explora la relación íntima y compleja entre una mujer sorda y su pareja auditiva mientras se preparan para tener un hijo. Las barreras de comunicación, la tensión emocional y la ternura tranquila se retratan con gran sensibilidad, especialmente en los momentos más silenciosos de la película.

Según Libertad, la película es «una inmersión más profunda en la complejidad de la relación entre los mundos sordos y auditivos», lo que refleja las experiencias de su propia vida como la hermana de una mujer sorda.

«Deaf» se estrenó en la sección Panorama en el Berlinale de este año, donde ganó tanto el Premio de la Audiencia como el Premio Arthouse Cinema. En el Festival de Málaga, recibió seis premios, incluyendo Mejor Cine, Actriz y Actor. La película ganó también el Premio Latinoamericano de Critics para Películas Europeas en Ficg Guadalajara.

«Deaf» es producido por Distinto Films, Nexus creafilms y una película anticorriente, con sus ventas mundiales dirigidas por el equipo Latido Films con sede en Madrid.

La función de debut de Unkovski «DJ Ahmet» celebró su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el Premio a la Audiencia Dramática del Cine Mundial y recibió un premio especial al jurado por la visión creativa.

Ubicada en una aldea remota en el norte de Macedonia, la película cuenta la historia de Ahmet, de 15 años, un niño de pastor tranquilo cuyo descubrimiento de la música electrónica despierta un deseo de libertad y autoexpresión. Cuando Ahmet comienza a soñar con convertirse en DJ, enfrenta el peso de la tradición familiar, las expectativas conservadoras y una historia de amor que desafía las normas locales.

Según Unkovski, «DJ Ahmet se trata del tipo de resistencia silenciosa que comienza en los rincones más pequeños del mundo, donde los sueños a menudo chocan con el silencio heredado». Filmada con intimidad lírica y explosiones de energía vibrante, la película retrata la revolución tranquila de un niño que se niega a entregar su identidad.

Una coproducción entre el cine de Macedonia del Norte Futura y la película Sektor, la visión Alter de la República Checa y la visión analógica, la producción de la trastienda de Serbia y las películas de Baš Čelik y Croacia, «DJ Ahmet», se maneja internacionalmente por películas Boutique.

La segunda característica de Fakher Eldin «Yunan» es una exploración contemplativa y poética sobre la identidad, el exilio y la búsqueda de significado en paisajes desconocidos. La película sigue a un hombre árabe que llega a una isla remota en el Mar del Norte con la intención de terminar su vida. En cambio, se enfrenta a su comunidad alemana conservadora y marginada y la abrumadora fuerza de la naturaleza, se encuentra que perturban su resolución y remodelan gradualmente su perspectiva. Lo que comienza como un acto de soledad se desarrolla en un encuentro inesperado tanto con las personas como con el lugar, evolucionando gradualmente a un intercambio filosófico tranquilo pero intenso que descubre temas de desplazamiento, trauma y renovación.

Golpado contra la marcada belleza de los paisajes nórdicos azotados por el viento, «Yunan» evoca una sensación inquietante de exilio emocional que refleja el viaje interno del protagonista. Fakher Eldin explica que trató de explorar el vacío izquierdo cuando la familiaridad se disuelve, cuando la sensación de hogar y pertenencia se rompe y solo queda el silencio.

La película fue parte de la competencia Berlinale de este año y recibió el Premio Golden Firebird al Mejor Actor (Georges Khabbaz) y la Mejor Actriz (Hanna Schygulla) en el Hong Kong INTL. Festival de cine.

«Yunan» fue producido por Dorothe Beinemeier de Red Balloon Film (Alemania) junto con Microclimat Film (Canadá) e Intramovies (Italia). Los coproductores son Fresco Films, Metafora Productions y Tabi360. Intramovies manejan sus ventas mundiales, y Mad Solutions maneja las ventas de Medio Oriente y África del Norte.

El ganador se anunciará durante el Festival de Cine de El Gouna (del 16 al 24 de octubre).