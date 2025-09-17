El ministro de Cultura y Deportes Israelí, Miki Zohar, ha prometido recortar fondos para la Academia de Cine Israelí Premios Ophir Después de que le dio el primer premio a «El mar«, Un drama en idioma árabe sobre un niño palestino de Cisjordania que arriesga su vida para ir a la playa en Tel Aviv.

Los principales honores de películas de Israel, los Premios Ophir, son votados por la Academia Israelí de Cine y Televisión que reúne a casi 1.100 cineastas, productores y actores. Al ganar el mejor asentimiento de la película de Ophir, «The Sea» se calificó automáticamente para representar a Israel en la carrera internacional de los Oscar. «The Sea», dirigido por Shai Carmeli Pollak y producido por Baher Agbariya, también ganó el mejor guión, el mejor actor de la estrella palestina de 13 años Muhammad Gazawi, el mejor actor de apoyo para Khalifa Natour y el mejor puntaje original.

«La escandalosa victoria de (‘el mar’) en la ceremonia provocó indignación entre muchos ciudadanos israelíes y soldados de las FDI que dedican sus vidas a defender la patria», escribió Zohar en un comunicado informado en el periódico Hareetz. Agregó: «No hay una mayor saliva frente a los ciudadanos israelíes que la vergonzosa y desconectada ceremonia anual de Premios Ophir. El hecho de que la película ganadora representa a nuestros soldados heroicos de una manera difamatoria y falsa, mientras luchan y arriesgan sus vidas para protegernos, no sorprende a nadie». El corte de financiación será efectivo en 2026, dijo.

La ceremonia de Ofir de anoche fue acusada emocional y políticamente, ya que muchos en el escenario instaron al gobierno israelí a poner fin a la guerra en Gaza. Casi todos los ganadores lucían una camiseta negra con un mensaje contra la guerra como «un niño es un niño es un niño», mientras que otros tenían fotos de los rehenes.

En una declaración emitida después de la ceremonia de Ofir de anoche, el presidente de la Academia de Cine y Televisión Israelí, Asaf Amir, abordó las implacables presiones del gobierno israelí sobre el sector cultural de izquierda y pide boicot de la comunidad internacional. La semana pasada, casi 4,000 nombres de la industria del entretenimiento, incluidos Estrellas de Hollywood como Emma Stone y Joaquin PhoenixFirmó una petición pidiendo un boicot de las instituciones de cine israelíes «cómplices en los crímenes de guerra» en Gaza.

«Ante los ataques de los ministros en el gobierno de Israel en el cine israelí, y los llaman desde partes de la comunidad cinematográfica internacional para boicotearnos, la selección de esta película es una respuesta rotunda y decisiva», dijo Amir. «Estoy orgulloso de que una película en idioma árabe, nacida de la colaboración entre los israelíes judíos y palestinos, haya sido elegida para representar a Israel en la competencia de los Oscar».

Una de las instituciones amenazadas por la llamada de boicot es el Fondo de Cine de Israel, que se considera la mayor fuente local de financiamiento y también ha sido atacada por el gobierno israelí por financiar una serie de películas contra la guerra, como «The Sea» y «Sí» de Nadav Lapid, que jugó en los directores de Cannes en la quietaria de la quietaria.

El adolescente palestino de «The Sea» que ganó al mejor actor, Mohammad Gzawi, dijo en el escenario: «Deseo que todos los niños del mundo, en todas partes, tengan la misma oportunidad: vivir y soñar sin guerras».