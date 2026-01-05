Los precios mundiales del petróleo caen después de que Estados Unidos derrocara a Maduro de Venezuela

Jacarta – precio del petróleo mundo abajo el lunes 5 de enero de 2026, luego de que una operación militar de Estados Unidos capturara al líder Venezuela Nicolás Madurocuyo país tiene las mayores reservas de petróleo crudo del mundo.

Lea también: Netanyahu elogia a Trump y a Estados Unidos tras el arresto de Nicolás Maduro: ¡Brillante operación!



Los crecientes volúmenes de petróleo venezolano que ingresan al mercado aumentarán las preocupaciones sobre un exceso de oferta y ejercerán mayor presión sobre los precios del petróleo, que han caído en los últimos meses.

En las operaciones de la mañana en Asia, el petróleo crudo Brent cayó un 0,21 por ciento a 60,62 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate cayó un 0,35 por ciento a 60,62 dólares por barril. US$ 57,12, ambos se recuperaron de mínimos anteriores.

Lea también: Trump cree que el ataque de Estados Unidos a Venezuela no afectará las relaciones con Xi Jinping





El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llega a EE.UU. tras ser arrestado

Las tropas estadounidenses invadieron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardearon objetivos militares y llevaron a Maduro y su esposa a enfrentar cargos federales de tráfico de drogas en Nueva York.

Lea también: Trump dice que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cooperará con Estados Unidos



El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos ahora «administraría» Venezuela y enviaría empresas estadounidenses para reparar su infraestructura petrolera gravemente dañada.

Después de años de subinversión y sanciones, Venezuela produce actualmente alrededor de un millón de barriles por día, frente a alrededor de 3,5 millones de barriles por día en 1999.

Sin embargo, los analistas dicen que a pesar de otras grandes interrogantes sobre el futuro de Venezuela, aumentar sustancialmente la producción de petróleo no será fácil ni rápido.

«Cualquier recuperación de la producción requerirá enormes inversiones, dado el deterioro de la infraestructura resultante de años de mala gestión y falta de inversión», dijo el analista de la UBS Giovanni Staunovo. AFP.

Invertir en este momento también es menos atractivo. Esto se debe a que los precios del petróleo se ven presionados por el exceso de oferta y caerán en 2025 a pesar de importantes obstáculos al crecimiento, como la guerra arancelaria de Trump y el conflicto en curso en Ucrania.