Los precios introductorios de Mitsubishi Destinator pronto terminaron, esta es la lista completa

Yakarta, Viva – Presencia Mitsubishi El nuevo destinador en el mercado automotriz nacional cree una nueva historia para el segmento de SUV familiar. Desde que se introdujo por primera vez a nivel mundial en Yakarta, el 17 de julio de 2025, y se realizó por primera vez en el Auto Show Internacional de Indonesia Gaikindo (GIIAS) el 23 de julio, este vehículo llamó inmediatamente la atención.

El entusiasmo de la comunidad se puede ver desde la tasa de pedido que ha penetrado en más de 8,000 unidades hasta finales de septiembre.

«Este logro demuestra que la gente indonesia cree cada vez más en nuestros productos», dijo Yoshio Igarashi, director de la División de Ventas y Marketing de PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) en una declaración oficial, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Este SUV de tres cero se produce en la fábrica MMKSI en Cikarang, Java Occidental, así como un modelo estratégico para el sudeste asiático, el sur de Asia, Medio Oriente, a los mercados latinoamericanos.

Con el concepto de «refuerzo de confianza para familias enérgicas», Destinator ofrece una cabaña de campo para siete pasajeros con interior premium. El diseño exterior también combina un personaje difícil típico de los SUV con un toque moderno elegante.

MMKSI presenta tres variantes para el mercado indonesio, a saber, GLS, Exceed y Ultimate. Durante el período de lanzamiento, los precios se ofrecen a partir de RP. 385 millones para la variante GLS, RP. 405 millones para superar y Rp465 millones para Ultimate.

Específicamente, la variante definitiva, hay una opción de paquete premium con un IDR 30 millones adicional que está equipado con características dinámicas de Yamaha Premium, Power Tailgate y un ajustador de asientos eléctricos. Este período de precio especial finalizará en septiembre de 2025, lo que hace de este mes la última oportunidad para los consumidores que desean obtener la mejor etiqueta.

Detrás de su apariencia, Mitsubishi fijó una variedad de tecnología de seguridad. En el lado pasivo, existe el marco de aumento (evolución de seguridad de impacto reforzado) que está diseñada para absorber colisiones, seis bolsas de aire y cinturones de seguridad con pretensores y limitador de fuerza.

Mientras tanto, en el lado activo, hay un sistema de frenado ABS, EBD, asistencia de frenado, al control activo de guiñada (AYC) que aumenta la estabilidad cuando se acumulan.

Además, Mitsubishi introdujo la tecnología Diamond Sense para el destinador. Este sistema incluye la función Forward Collision Mitigation (FCM), la advertencia de punto ciego (BSW), al monitor múltiple con una pantalla de 360 ​​grados.

Para no olvidar, hay control de crucero adaptativo, haz alto automático y notificación de salida del automóvil líder que brinda una experiencia de manejo más segura y conveniente.

No solo la seguridad, las características de seguridad también llaman la atención. A través del servicio Mitsubishi Connect, los usuarios pueden acceder a diversas funciones, que van desde el inmovilizador, la notificación de alarma hasta los dispositivos móviles, hasta los vehículos de seguimiento en caso de robo. Características como Geofence, Límites de Velocidad y los buscadores de automóviles agregan paz para el propietario.

«A lo largo de los años, Mitsubishi Motors continuó fortaleciendo su presencia en Indonesia a través de modelos de SUV resistentes y caracterizados. Con un destinador completamente nuevo, trajimos una nueva evolución que combinó la dureza con la tecnología moderna para acompañar los viajes familiares en diversas condiciones», dijo Atsushi Kurita, presidente de Pt Mmksi.