Los precios del petróleo siguen siendo caros, Amran amenaza con tomar medidas contra las empresas que juegan con los precios

Jacarta – Ministro de Agricultura y Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), amrán Sulaimán, advirtió especialmente a los actores empresariales. fabricante aceite de cocinano jugar el juego precio porque el gobierno tomará medidas firmes contra los perpetradores.

Lea también: Manteniendo la estabilidad de precios y oferta, Zulhas apunta a reservas de arroz de 4 millones de toneladas en 2026



Admitió que actualmente todavía hay volatilidad en el precio del aceite de cocina popular. oilita a nivel del consumidor, por lo que el precio todavía se considera caro para el público.

«Díselo a todos los empresarios. No jueguen con los precios. Tomaremos medidas. Eso es todo, eso es todo. No aprovechen la oportunidad para nuestros hermanos y hermanas en Navidad y Año Nuevo. Eso no es bueno para los empresarios ni para la gente y el país. Obedezcamos las regulaciones existentes», dijo Amran en su declaración, el martes 30 de diciembre de 2025.

Lea también: Los precios de los chiles y los huevos de gallina están subiendo nuevamente, consulte la lista de otros productos básicos





Embalaje MinyaKita para la cooperativa de mipymes del Grupo Integrado Nusantara

Por lo tanto, para reducir las fluctuaciones en el precio de Minyakita, Amran aseguró que el gobierno había fijado la Reserva de Alimentos del Gobierno (CPP) para aceite de cocina para el próximo año en 790.000 kilolitros (KL).

Lea también: Revela que la tarifa de margen de Bulog por la gestión del arroz aumentará, Zulhas revela la razón



Esto está en consonancia con el Reglamento Número 43 de 2025 del Ministro de Comercio, que ha entrado en vigor ahora. Este reglamento requiere que los productores distribuyan Minyakita al menos el 35 por ciento de la realización de la Obligación del Mercado Interno (DMO) a Perum Bulog y/o empresas de alimentos BUMN como Distribuidores de la Línea 1 (D1).

Según él, se cree que el alto precio de Minyakita se debe a un plan de agrupación entre distribuidores y minoristas. Donde los distribuidores combinan Minyakita con aceite de cocina envasado de primera calidad. Esta práctica será investigada y se tomarán medidas estrictas. Sin embargo, Amran todavía pide a los actores empresariales que cumplan con las regulaciones de Minyakita establecidas por el Ministerio de Comercio.

Amran explicó las razones por las que Minyakita no debería venderse por encima del precio minorista más alto (HET). Porque Indonesia es uno de los mayores productores y exportadores de aceite vegetal del mundo. Por lo tanto, admitió que se enojaría si el precio del aceite de cocina en el país realmente fluctuara.

Basado en el análisis del desempeño del comercio de productos básicos de coco Palmera Publicado por el Ministerio de Agricultura en agosto de 2025, se informó que la cifra provisional para la producción de aceite de palma de Indonesia en 2024 en forma de aceite de palma fue de 47,47 millones de toneladas. Se dice que esta cifra aumentó un 0,83 por ciento en comparación con el año anterior.

En el mismo documento también se informó que Indonesia es un país exportador que controla una cuota de mercado mundial de aceite de palma del 48,38 por ciento. Mientras tanto, le sigue Malasia con un 32,80 por ciento. Estos datos se basan en los datos de Trademap para 2020 y 2024, con el Código del Sistema Armonizado o código HS 1511.