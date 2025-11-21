Los precios del petróleo crudo de Indonesia en octubre de 2025 caen a 63,62 dólares por barril

Jacarta – Ministerio EMR a través del director general Aceite y Gas Natural, Laodé Sulaeman informó, en promedio precio aceite crudo Indonesia, también conocido como el precio crudo de Indonesia (ICP), en octubre de 2025 cayó 3,19 dólares EE.UU. por barrilde 66,81 dólares por barril en septiembre de 2025 a 63,62 dólares por barril.

Lea también: El Ministro de Comercio garantiza la estabilidad de los precios de los alimentos antes de Navidad, consulte la lista



Laode dijo que la reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente con el logro de un alto el fuego entre Israel y Hamás había reducido las preocupaciones del mercado sobre el buen suministro de petróleo de Medio Oriente.

«Esto también ha influido en la caída de los precios del petróleo crudo», afirmó Laode en el sitio web oficial de la Dirección General de Petróleo y Gas, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

Lea también: Emitir el Reglamento Ministerial ESDM N° 18/2025, Bahlil regula las áreas mineras para cooperativas y particulares





Director General de Petróleo y Gas, Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Laode Sulaeman

La caída del precio de los principales crudos en el mercado internacional estuvo influenciada por el acuerdo de los países de la OPEP+, que preveía aumentar el suministro de petróleo para noviembre de 2025 en 137 mil barriles por día. Esto se hizo en medio de preocupaciones del mercado sobre un exceso de oferta mundial de petróleo.

Lea también: Miembros de la RPD presionan para acelerar la exploración petrolera y mantener la seguridad energética a largo plazo



La determinación del ICP para octubre de 2025 en US$ 63,62 por barril se establece en el Decreto del Ministro de Energía y Recursos Minerales Número 351.K/MG.01/MEM.M/2025 sobre Precios del Petróleo Crudo para octubre de 2025 de fecha 10 de noviembre de 2025.

Además, Laode explicó que en cuanto a los suministros mundiales de crudo, el informe de la OPEP señala que la producción de crudo del DoC en septiembre aumentó en 630 mil barriles por día respecto al mes anterior, con un promedio de 43,05 millones de barriles por día.

Además, la AIE informó que se espera que el procesamiento mundial de petróleo crudo alcance un mínimo estacional de 81,6 millones de barriles por día en octubre, casi 4 millones de barriles por día por debajo del nivel récord de procesamiento de julio.

El bajo nivel de procesamiento de petróleo crudo se debe al mantenimiento periódico de las refinerías de petróleo, especialmente en el hemisferio norte.

«Otro factor que influye en la caída del petróleo crudo en octubre de 2025 es la tendencia alcista del tipo de cambio del dólar estadounidense frente a las principales monedas mundiales en octubre, lo que también ejerció presión sobre los precios mundiales del petróleo», dijo Laode.



Los mineros están transportando petróleo crudo a tanques de petróleo en la aldea de Wonocolo.

Para la región de Asia Pacífico, la caída de los precios del petróleo crudo no solo fue causada por estos factores, sino que también estuvo influenciada por el principal productor de petróleo, Arabia Saudita, que redujo el precio oficial de venta del petróleo crudo (OSP) para los compradores de Asia.