Los precios del oro y la plata en Mumbai caen ligeramente el primer día de 2026; consultar precios







El primer día de 2026 se produjo una caída marginal de los precios de oro y plata en ciudades importantes como Mumbai, Delhi y otras ciudades importantes. Más temprano el miércoles, los metales preciosos, especialmente la plata, se tomaron un respiro. La caída llegó tras una racha–hasta un máximo histórico seguido de ganancias agresivas–reserva.

El precio del oro en Mumbai el primer día del año se registró en 1.35.020 rupias por 10 gramos de oro de 24 quilates. La caída marginal de los precios en medio de la celebración de fin de año también provocó una gran demanda del metal amarillo en toda la ciudad.

Hablando de los mercados globales, la volatilidad se mantuvo elevada en medio de tensiones geopolíticas como los ataques estadounidenses a las instalaciones portuarias de Venezuela y los ejercicios navales chinos que reforzaron la seguridad.–demanda de refugio a principios de semana, según IANS.

Por otro lado, los futuros de la plata para marzo de 2026 en MCX cayeron un 4,63 por ciento a 2.39.395 rupias por kg, y los futuros del oro para febrero de 2026 cayeron un 0,51 por ciento a 1.35.973 rupias por 10 gramos en las operaciones de la mañana del miércoles.

Precios del oro en Bombay

Mientras que el precio del oro de 24 quilates en Bombay se situó en Rs. 1,35,020, el oro de 22 quilates en Mumbai se registró en 1,23,780 rupias por 10 gramos.

Precios del oro en Delhi

Además de Mumbai, la capital nacional también experimentó una caída marginal en los precios del oro. El precio del oro de 24 quilates en Delhi el jueves se registró en 1.35.160 rupias por 10 gramos. Mientras que el precio del oro de 22 quilates se registró en 1.23.920 rupias por 10 gramos.

Los precios internos del oro al contado han aumentado más del 76 por ciento año tras año.–a–hasta la fecha y los precios internacionales del oro superarán el 70 por ciento en 2025, en camino a su desempeño anual más sólido desde 1979.

Raúl calendarioEl vicepresidente de Materias Primas, Mehta Equities Ltd, al tiempo que destacó los movimientos de los precios del oro, dijo: «Los precios del oro y la plata experimentaron una fuerte volatilidad el martes, recuperándose fuertemente desde los mínimos intradiarios a medida que las crecientes tensiones geopolíticas impulsaron la demanda de refugio seguro. Los reveses en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania surgieron después de que Rusia alegara un ataque con aviones no tripulados ucranianos a la residencia del presidente, según IANS.

Precios de la plata

La plata tiene soporte en la zona de Rs 2,45,150-Rs 2,42,780 y resistencia en la zona de Rs 2,54,810-Rs 2,56,970, agregó.

Compras agresivas del banco central, expectativas de Recortes de tipos de la Reserva Federal de EE.UU.Las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses, las tensiones geopolíticas y las fuertes entradas de fondos cotizados (ETF) de oro y plata impulsaron los precios del oro y la plata este año.

Un informe reciente de Motilal oswal Financial Services Ltd. dijo que las persistentes reducciones de inventario en los principales centros globales, el debilitamiento del arbitraje entre Shanghai y COMEX y las repetidas presiones de entrega han expuesto la disponibilidad limitada de plata entregable.

(Con aportes de IANS)





Fuente