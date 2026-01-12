Los precios del oro y la plata alcanzan niveles récord; la investigación del jefe de la Fed sobre el conflicto en Irán se convierte en el principal impulsor

Jacarta – precio del oro y acuñación mundial de plata registro máximo histórico el lunes 12 de enero de 2026. El aumento de estos dos tipos de metales preciosos se produjo después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) llevó a cabo una investigación sobre el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (La Reserva Federal), Jeromw Powell, sobre el caso del proyecto de renovación de la sede del banco central en Washington, DC.

La acusación contra el jefe de la Reserva Federal generó preocupaciones en el mercado sobre la independencia de la Reserva Federal. El factor que impulsó el aumento de los precios del oro y la plata también fue el aumento de la demanda de activos de cobertura (refugio seguro) en este momento. Irán protestas, calentando así la situación geopolítica en Oriente Medio.

El precio del oro se disparó hasta cerca de 4.600 dólares estadounidenses o rp. 77,5 millones (tipo de cambio estimado de 16.850 rupias por dólar estadounidense) por onza. Mientras precio de la plata se disparó hasta casi superar el nivel de 85 dólares estadounidenses o Rp. 1,43 millones por onza.

Metales preciosos oro y plata.

«Esta posible acusación debe verse en el contexto más amplio de las continuas amenazas y presiones del gobierno para influir en las decisiones sobre las tasas de interés del banco central», dijo Powell citado por Yahoo Finanzas el lunes 12 de enero de 2026.

La declaración de Powell también provocó una corrección del dólar estadounidense, mientras que el rendimiento de los bonos gubernamentales estadounidenses a 10 años aumentó ligeramente. Los repetidos ataques de Donald Trump a la Reserva Federal durante el año pasado han deprimido la confianza en el dólar estadounidense, siendo en cambio el principal factor que sustenta el repunte del oro.

Desde una perspectiva geopolítica, las sangrientas protestas en Irán también han fortalecido el atractivo de los metales preciosos para proteger el valor de la riqueza. Trump dijo que estaba considerando varias opciones para Irán mientras hacía comentarios controvertidos sobre Groenlandia y la alianza de la OTAN.

La caída de las tasas de interés en Estados Unidos, el aumento de las tensiones geopolíticas, la menor confianza en el dólar y los desafíos a la independencia de la Reserva Federal fueron los principales impulsores del aumento de los precios del oro y la plata. Estos diversos sentimientos han empujado a los metales preciosos a una senda de recuperación.

«Esto es un recordatorio de la incertidumbre a la que se enfrenta el mercado», afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets Singapur.

En las operaciones asiáticas de la tarde, los precios del oro subieron un 1,6 por ciento a 4.584,44 dólares la onza. Al mismo tiempo, los precios del platino y del paladio subieron cada uno más de un 3 por ciento, confirmando la fuerza del repunte del metal precioso en medio de la agitación global.