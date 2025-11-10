Los precios del oro vuelven a caer: los analistas dicen que el cierre de EE.UU., la Reserva Federal y China son los culpables

Jacarta – precio del oro continúa su tendencia a la baja por tercera semana consecutiva hasta el viernes 8 de noviembre de 2025. La corrección de los precios del oro es inversamente proporcional al fortalecimiento del dólar estadounidense (EE.UU.) y a la actitud cautelosa del banco central estadounidense, la Reserva Federal (La Reserva Federal), que son los dos factores principales que suprimen el interés de los inversores en activos seguros como el oro.

Citando de Precio del oro El lunes 10 de noviembre de 2025, los precios mundiales del oro se contrajeron un 2,71 por ciento o 111,33 puntos durante el mes pasado. El precio del oro incluso cayó por debajo de los 4.000 dólares a medida que el dólar estadounidense se fortaleció.

«El oro cotizó en un estrecho rango de consolidación durante la semana. Aunque surgieron compras baratas en medio de la caída y el impulso alcista visto en octubre disminuyó», dijo el director de inversiones de activos de renta fija de LGT Wealth India, Chirag Doshi, citado por Tiempos de la India el lunes 10 de noviembre de 2025.

Doshi añadió que los inversores están en la fase de esperar y ver, considerando el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro antes de tomar decisiones acertadas.

Ilustración de metales preciosos (oro)

Asimismo, NS Ramaswamy, director de Materias Primas y CRM de Ventura, evaluó que los precios del oro aún reciben apoyo de las expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. Ramaswamy también destacó el impacto del cierre del gobierno. (cierre del gobierno) EE.UU. entra en su segundo mes.

«El índice del dólar se ha mantenido estable en el rango de 98-100 desde agosto. Si el dólar comienza a debilitarse, el oro podría recibir un suspiro de alivio en el corto plazo», afirmó.

Agregó, cerrar Estados Unidos provocó retrasos en los informes de empleo e inflación, generando incertidumbre en el mercado.

«Los informes privados muestran debilidad en el mercado laboral estadounidense. Si esto continúa, la Reserva Federal podría verse obligada a recortar los tipos de interés antes, lo que suele ser positivo para el oro», explicó.

La presión adicional también proviene de Porcelana. Según Doshi, la decisión del gobierno chino de reducir la exención del impuesto al valor agregado (PPN) debido a algunas compras minoristas de oro que deprimieron el sentimiento de la demanda física en Asia.

«Esta medida es un nuevo catalizador negativo para los precios mundiales del oro», afirmó.

Los precios de la plata también se debilitaron siguiendo el patrón de consolidación del oro, pero con una presión más pronunciada debido a las débiles perspectivas de demanda industrial. El breve repunte debido a la demanda estacional e industrial se vio rápidamente interrumpido por la toma de ganancias, lo que indica que el mercado todavía estaba dominado por actores a corto plazo.