Los precios del oro tocan un máximo histórico de Rs 1,10,312 por cada 10 gramos







Precios del oro El martes, aumentó Rs 723 para tocar un máximo histórico de Rs 1,10,312 por cada 10 gramos en el mercado de futuros nacionales, rastreando fuertes señales globales en medio de las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos la próxima semana.

Los comerciantes dijeron que los débiles datos del mercado laboral de los Estados Unidos han fortalecido el caso de la flexibilización de la política monetaria, presionando el dólar y aumentar la demanda del activo seguro.

Además, los futuros de oro más negociados para la entrega de octubre aumentó Rs 982 o 0.9 por ciento para alcanzar un nuevo pico de Rs 1,09,500 por 10 gramos en el intercambio de productos múltiples (MCX).

«El oro alcanzó un nuevo máximo histórico, respaldado por las crecientes expectativas de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal a través del fin de año. Débil. Trabajos de EE. UU. El informe el viernes pasado llevó a los mercados a precio en tres recortes de tarifas este año, incluidos un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política de la Fed ‘la próxima semana «, dijo Jigar Trivedi, analista senior de investigación de Reliance Securities, informó PTI.

Los inversores ahora esperan el índice de precios del productor de EE. UU. Y los datos del índice de precios al consumidor, que vencen a finales de esta semana, lo que podría proporcionar más orientación sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) para el ciclo de la tasa de interés, agregó Trivedi, informó PTI.

Mientras tanto, el índice de dólar, que mide la fuerza del tapa verde contra una canasta de seis monedas, se cotizaba a 97.33, más bajo en un 0.12 por ciento.

En los mercados extranjeros, Futuros de oro Comex Para la entrega de diciembre aumentó para alcanzar un máximo histórico de USD 3,698.02 por onza. Además, Spot Gold apreció alcanzar un récord de USD 3,658.38 por onza.

«El oro ha alcanzado nuevos máximos históricos por encima de USD 3,695 por onza para comenzar la semana con una nota de alcance fuerte. La acción se basa en el aumento de la semana pasada a medida que los inversores se vuelven más seguros de que la Fed tasas de interés reduciría las tasas de interés en su reunión de política monetaria de septiembre, una medida que ahora considera casi segura después de una serie de datos de mercado de trabajo pobres», dijo Renisha Chainani, Head – Investigación en Augmont, augmont, informó Pti.

A nivel mundial, los fondos cotizados en intercambio (ETF) agregaron 53 toneladas de oro en agosto, con un valor de aproximadamente USD 5.5 mil millones. Los activos bajo administración por ETFs cerraron a un fin de mes de altura una vez más, y actualmente solo está el 6 por ciento por debajo del pico que se logró durante la epidemia, dijo Chainani, informó PTI.

«En agosto, la orilla del pueblo de Porcelana Continuó diversificando sus reservas lejos del dólar estadounidense aumentando sus tenencias de oro durante el décimo mes consecutivo. La semana pasada, la administración Trump dio un paso para eximir el oro y algunos otros metales de sus tarifas en el país «, agregó, informó PTI.

Según los expertos en el mercado de productos básicos, la perspectiva de más sanciones de los Estados Unidos contra Rusia, luego de una huelga de represalia de Moscú contra Ucrania, también alimentó la demanda de refugio seguro.

(Con entradas de PTI)





