Los precios del oro alcanzaron un nuevo máximo el 16 de octubre; consultar los precios del oro en Mumbai, Delhi, Calcuta







A medida que se acerca la temporada festiva, la demanda de oro en las ciudades de nivel 1, 2 y 3 experimenta un aumento. La intensificación de la demanda de metal amarillo en toda la India permanece intacto incluso después de que el oro alcanzara un nuevo máximo el 16 de octubre de 2025, lo que refleja una combinación de demanda tradicional y factores económicos globales.

Los precios del oro el jueves marcaron un nuevo máximo, con 10 gramos de oro ahora a un precio de Rs. 128.395. El aumento masivo del precio del oro ha sido la culminación de varias cosas, incluidas las tensiones geopolíticas y arancelarias en todo el mundo.

En medio del aumento de los precios del oro en todo el mundo, las principales ciudades indias también observaron la inclinación de los precios el jueves. En medio de las crecientes demandas festivas, los compradores están siguiendo de cerca las tarifas antes de Dhanteras y Diwali.

Los precios del oro reflejan las tendencias actuales del mercado y están sujetos a cambios según las fluctuaciones del mercado.

Precios en Bombay

Al 16 de octubre de 2025, el precio del oro de 24 quilates era de 1.29.477 rupias por 10 gramos. Este precio del oro de 24 quilates marca un aumento significativo con respecto a principios de mes. El aumento de los precios del oro desde las últimas semanas se atribuye a una combinación de factores, incluido un debilitamiento del dólar estadounidense y una mayor incertidumbre global.

A pesar del aumento de los precios del oro en Mumbai y en todo el país, la demanda del metal amarillo días antes del festival sigue siendo bastante alta.

Precios en Delhi

Además de Mumbai, la capital nacional también experimentó un importante aumento del precio del oro. El precio del oro de 24 quilates es de 1.29.623 rupias por 10 gramos. Al igual que el capital financiero, las demandas de oro del capital nacional se mantuvieron sólidas, impulsadas por la próxima Dhanteras y festivales de Diwali.

Precios del oro en Calcuta

En el lado oriental de la India, los precios del oro el 16 de octubre se mantuvieron en 1.29.475 rupias por 10 gramos. Mientras la demanda de oro en Calcuta permanece estancada, los joyeros de toda la ciudad ofrecen atractivos descuentos en las tarifas para atraer más clientes justo antes del Diwali.





Fuente