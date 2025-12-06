Los precios del huevo vuelven a aumentar a 32.350 IDR por kg, seguidos de la carne de vacuno, consulte la lista completa

Jacarta – Bank Indonesia (BI) a través del Centro de Información Precio Informes y precios de Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) huevo los pollos de pura raza aumentan a 32.350 IDR por kilogramoseguido del precio de la carne de pollo de pura raza a 40.550 IDR por kg.

Lea también: ¡Ten cuidado! Estas 5 modificaciones del automóvil realmente hacen que el precio de venta baje drásticamente



Los datos del PIHPS publicados el sábado por la mañana también registraron precios. carne de res la calidad I es de 141.050 IDR por kg y el precio de la carne de vacuno de calidad II es de 132.950 IDR por kg.

El precio de las chalotas es de 49.250 IDR por kg, y el precio del ajo es de 39.700 IDR por kg.

Lea también: ¿Aumento de precio de Robux Roblox? Esta es la explicación y el impacto para los jugadores.



Además, precio arroz El precio del arroz de calidad inferior I es de 14.350 IDR por kg, el precio del arroz de calidad II inferior es de 14.300 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 15.850 IDR por kg.



Comerciantes de carne en el mercado Rasamala Banyumanik, Semarang. Foto : Teguh Joko Sutrisno/tvOne.

Lea también: Pramono garantiza que los precios del arroz y las verduras en Yakarta se mantengan estables antes de Navidad



Mientras tanto, el precio del arroz de calidad media II es de 15.700 IDR por kg, el precio del arroz de calidad Super I es de 17.050 IDR por kg y el precio del arroz de calidad Super II es de 16.600 IDR por kg.

Además, PIHPS también registra precios. chile los chiles rojos grandes alcanzan los 58.100 IDR por kg, y el precio de los chiles rojos rizados es de 62.900 IDR por kg y el precio de los pimientos de cayena verdes es de 54.050 IDR por kg.

Luego, el precio del siguiente producto básico, a saber, el azúcar granulada de primera calidad, se registró en 19.800 IDR por kg, y el precio del azúcar granulada local fue de 18.100 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio del aceite de cocina a granel es de 18.750 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 22.450 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 21.450 IDR por litro.