Los precios del combustible RON95 en Malasia cayeron a Rp7,800/litro, más baratos que el combustible subsidiado por RON90 en Indonesia

Kuala Lumpur, Viva – Gobierno de Malasia Bajó oficialmente el precio del combustible (Bbm) tipo Ron95 a 1.99 ringgit por litro o equivalente a Rp7,864 (tipo de cambio RM1 = RP3,952). Esta política fue anunciada directamente por el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y fue válida a partir del 30 de septiembre de 2025.

Leer también: Pertamina Patra Niaga Secure State Energy, administra la distribución más compleja de petróleo y gas



«A partir del 30 de septiembre, todas las personas malasias disfrutarán del nuevo precio de Ron95, a saber, RM1.99 Leliter, usando Mykad (tarjeta de identidad de Malasia), en los puntos de venta de SPBU o a través de la aplicación de la estación de servicio», dijo Anwar, citado por Antara.

Anwar agregó que esta política sería disfrutada por ciertos grupos. Los miembros de la Policía y el Ejército de Malasia pueden comprar combustible a un nuevo precio a partir del 27 de septiembre, mientras que el destinatario de la Asistencia Direct Cash (BLT) puede disfrutarlo el día siguiente, el 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Idrus Marham Apreciación del gobierno superando la escasez de combustible en estaciones de gasolina privadas: su orientación para la gente





Petronas Foto : Vivanews/ Muhamad Solihin

Disminución del precio en medio de la incertidumbre global

Leer también: Lista de estaciones de gasolina que proporcionan súper combustible hoy el lunes 22 de septiembre de 2025



Anteriormente, el precio del combustible RON95 en Malasia estaba en el nivel RM2.05 o alrededor de Rp8,101 por litro. Con esta disminución, las personas obtienen una diferencia de alrededor de RM0.06 o RP. 200 por litro.

Según Anwar, esta decisión fue un paso valiente dado por el gobierno de Madani en medio de inciertas condiciones económicas globales.

«Nuestro éxito hoy es el resultado de la fuerza de las personas que nunca se rinden», dijo Anwar.

También mencionó la política como el premio más alto para la gente de Malasia que continuaron siendo persistente en el trabajo y decidieron aumentar el crecimiento económico del país.

Combustible más barato que el indonesio subsidiado

El precio de Ron95 en Malasia, que ahora es RP7,800 por litro, hace que las comparaciones con Indonesia sean más llamativas.

A partir del 2 de septiembre de 2025, Pertamina todavía vende combustible subsidiado de Pertalite (RON90) para RP. 10,000 por litro, más caro que el precio de Ron95 en Malasia. Mientras tanto, precio Pertamax verde 95 (Ron95) en Indonesia alcanza Rp13,000 por litro. BBM similar del sector privado en Indonesia tampoco es muy diferente, con Shell V-Power (RON95) y Vivo Revo 95 (RON95) vendieron Rp13,140 por litro.

Sin embargo, los precios baratos en Malasia solo se aplican a los ciudadanos de Malasia que usan Mykad como una identidad oficial.