Los precios del combustible de Pertamina cayeron a partir del 1 de septiembre de 2025, ver la lista completa


Yakarta, Viva – PT Pertamina (Persero) Reducción del precio del combustible no subsidiado comienza 1 de septiembre de 2025Para los tipos de Pertamax Turbo, Dexlite y Pertamina Dex. Mientras que el precio de los tipos de Pertamax y Pertamax Green no cambia alias fijadas.

Leer también:

KOMUT PERTAMINA MOCHAMAD IRIAWAN COMPRUEBE EL TERMINAL DE REWULU BBM EN VACACIONES, Asegure la preparación operativa

«Pt Pertamina (Persero) hizo un ajuste al precio del combustible general (BBM) para implementar el decreto ministerial (KEPMen) de ESDM No. 245.K/Mg.01/Mem.M/2022 como un cambio en KEPMen No. 62 K/12/MEM/2020 Domingo 31 de agosto de 2025.

Boquilla de combustible Pertalite y Pertamax en la estación de servicio

Boquilla de combustible Pertalite y Pertamax en la estación de servicio

Foto :

  • Entre Photo/M Great Rajasa/SS/AWW.

Leer también:

Pertamina aumenta la economía de los pescadores de Dumai con lavandería ecológica

La página oficial de Pertamina señaló, el precio de Pertamax en Java y Bali sigue siendo RP 12,200 por litro. Sin embargo, el precio de Pertamax Turbo en ambas regiones cayó a Rp 13,100 de RP 13,200 por litro.

Luego, el precio de Dexlite cayó de Rp 13,850 a Rp 13,600 por litro, y Pertamina Dex Price cayó de Rp 14,150 a Rp 13,850 por litro. Mientras que el precio de Pertamax Green 95 permanece en RP 13,250 por litro.

Leer también:

49 Putra Papua gana la certificación de petróleo y gas con Pertamina Drilling

La siguiente es una lista completa de los precios de combustible no subsidios de pertamina en todas las regiones de Indonesia, válida a partir del 1 de septiembre de 2025:

1). Aceh

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

2). Zona de libre comercio (FTZ) Sabang

Pertamax: IDR 11,500/litro

Dexlite: IDR 12,700/litro

3). Sumatra del Norte

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

4). Sumatra occidental

Pertamax: IDR 12,800/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro

Dexlite: Rp. 14,200/litro

Pertamina Dex: IDR 14,450/litro

5). Riau

Pertamax: IDR 12,800/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro

Dexlite: Rp. 14,200/litro

Pertamina Dex: IDR 14,450/litro

6). Islas Riau

Pertamax: IDR 12,800/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro

Dexlite: Rp. 14,200/litro

Pertamina Dex: IDR 14,450/litro

7). Zona de libre comercio (FTZ) Batam

Pertamax: IDR 11,700/litro

Pertamax Turbo: IDR 12,450/litro

Dexlite: Rp. 12,900/litro

Pertamina Dex: IDR 13,150/litro

8). Jambi

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

9). Bengkulu

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

10). Sumatra del Sur

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

11). Bangka Belitung

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

12). Lampung

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

13). Dki Yakarta

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

14). Banten

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

15). Java Occidental

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

16). Java central

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

17). Di yogyakarta

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

18). Java del este

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

19). Bali

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

20). West Nusa Tenggara

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

21). East Nusa Tenggara

Pertamax: IDR 12,200/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro

Dexlite: Rp. 13,600/litro

Pertamina Dex: IDR 13,850/litro

Solar No subsidi: Rp. 13,500/litro

22). West Kalimantan

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

23). Kalimantano central

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

24). Kalimantano del Sur

Pertamax: IDR 12,800/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro

Dexlite: Rp. 14,200/litro

Pertamina Dex: IDR 14,450/litro

25). Kalimantan del este

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

26). Norte Kalimantano

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

27). Sulawesi del norte

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

28). Gorontalo

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

29). Sulawesi central

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

30). Sudeste de Sulawesi

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

31). SURSAWESI SUR

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

32). West Sulawesi

Pertamax: IDR 12,500/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

33). Maluku

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

34). Norte de Maluku

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

35). Papuasia

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamax Turbo: IDR 13,400

36). Papúa Occidental

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: IDR 14,150/litro

37). Papúa del Sur

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

38). Montañas de Papua

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

39). Papúa central

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

40). Suroeste de papua

Pertamax: IDR 12,500/litro

Dexlite: Rp. 13,900/litro

Pertamina Dex: Rp. 14,150/litro.

Página siguiente

Pertamina Dex: IDR 14,450/litro

Página siguiente





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí