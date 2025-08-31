Los precios del combustible de Pertamina cayeron a partir del 1 de septiembre de 2025, ver la lista completa

Yakarta, Viva – PT Pertamina (Persero) Reducción del precio del combustible no subsidiado comienza 1 de septiembre de 2025Para los tipos de Pertamax Turbo, Dexlite y Pertamina Dex. Mientras que el precio de los tipos de Pertamax y Pertamax Green no cambia alias fijadas.
«Pt Pertamina (Persero) hizo un ajuste al precio del combustible general (BBM) para implementar el decreto ministerial (KEPMen) de ESDM No. 245.K/Mg.01/Mem.M/2022 como un cambio en KEPMen No. 62 K/12/MEM/2020 Domingo 31 de agosto de 2025.
La página oficial de Pertamina señaló, el precio de Pertamax en Java y Bali sigue siendo RP 12,200 por litro. Sin embargo, el precio de Pertamax Turbo en ambas regiones cayó a Rp 13,100 de RP 13,200 por litro.
Luego, el precio de Dexlite cayó de Rp 13,850 a Rp 13,600 por litro, y Pertamina Dex Price cayó de Rp 14,150 a Rp 13,850 por litro. Mientras que el precio de Pertamax Green 95 permanece en RP 13,250 por litro.
La siguiente es una lista completa de los precios de combustible no subsidios de pertamina en todas las regiones de Indonesia, válida a partir del 1 de septiembre de 2025:
1). Aceh
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
2). Zona de libre comercio (FTZ) Sabang
Pertamax: IDR 11,500/litro
Dexlite: IDR 12,700/litro
3). Sumatra del Norte
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
4). Sumatra occidental
Pertamax: IDR 12,800/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro
Dexlite: Rp. 14,200/litro
Pertamina Dex: IDR 14,450/litro
5). Riau
Pertamax: IDR 12,800/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro
Dexlite: Rp. 14,200/litro
Pertamina Dex: IDR 14,450/litro
6). Islas Riau
Pertamax: IDR 12,800/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro
Dexlite: Rp. 14,200/litro
Pertamina Dex: IDR 14,450/litro
7). Zona de libre comercio (FTZ) Batam
Pertamax: IDR 11,700/litro
Pertamax Turbo: IDR 12,450/litro
Dexlite: Rp. 12,900/litro
Pertamina Dex: IDR 13,150/litro
8). Jambi
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
9). Bengkulu
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
10). Sumatra del Sur
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
11). Bangka Belitung
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
12). Lampung
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
13). Dki Yakarta
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
14). Banten
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
15). Java Occidental
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
16). Java central
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
17). Di yogyakarta
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
18). Java del este
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Pertamax Green 95: IDR 13,000/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
19). Bali
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
20). West Nusa Tenggara
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
21). East Nusa Tenggara
Pertamax: IDR 12,200/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,100/litro
Dexlite: Rp. 13,600/litro
Pertamina Dex: IDR 13,850/litro
Solar No subsidi: Rp. 13,500/litro
22). West Kalimantan
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
23). Kalimantano central
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
24). Kalimantano del Sur
Pertamax: IDR 12,800/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,700/litro
Dexlite: Rp. 14,200/litro
Pertamina Dex: IDR 14,450/litro
25). Kalimantan del este
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
26). Norte Kalimantano
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
27). Sulawesi del norte
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
28). Gorontalo
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
29). Sulawesi central
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
30). Sudeste de Sulawesi
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
31). SURSAWESI SUR
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
32). West Sulawesi
Pertamax: IDR 12,500/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
33). Maluku
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
34). Norte de Maluku
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
35). Papuasia
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamax Turbo: IDR 13,400
36). Papúa Occidental
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: IDR 14,150/litro
37). Papúa del Sur
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
38). Montañas de Papua
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
39). Papúa central
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
40). Suroeste de papua
Pertamax: IDR 12,500/litro
Dexlite: Rp. 13,900/litro
Pertamina Dex: Rp. 14,150/litro.
