Los precios del chile vuelven a subir a 73.850 IDR por kg, tenga en cuenta la lista de precios de otros productos básicos

Jacarta – Bank Indonesia a través del Centro de Información Precio Informes y precios de Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) chile La cayena roja volvió a levantarse. Rp 73.850 por kilogramo (kg).

Los datos de PIHPS publicados el martes por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó los 52.200 IDR. por kilogramoel precio de los chiles rojos rizados es de 56.100 IDR por kg y el precio de los pimientos de cayena verdes es de 62.000 IDR por kg.

Mientras tanto el precio huevo pollo de pura raza Rp. 33.000 el kg, y precio carne de pollo carrera a un precio de 41.600 IDR por kg.

Vendedor de carne de pollo en un mercado tradicional.

Entonces, el precio de las chalotas es de 52.650 IDR por kg y el precio del ajo es de 40.000 IDR por kg.

Aparte de eso, el precio del arroz de menor calidad I es de 14.400 IDR por kg, el precio del arroz de menor calidad II es de 14.350 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 15.900 IDR por kg.

Además, el precio del arroz de calidad media II es de 15.800 IDR por kg, el precio del arroz de calidad Super I es de 17.100 IDR por kg y el precio del arroz de calidad Super II es de 16.650 IDR por kg.

Además, PIHPS también registró el precio de la carne de vacuno de calidad I en 141.850 IDR por kg, y el precio de la carne de vacuno de calidad II en 133.950 IDR por kg.

El precio del siguiente producto, a saber, el azúcar granulado de primera calidad, se registró en 19.750 IDR por kg, y el precio del azúcar granulado local fue de 18.200 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio del aceite de cocina a granel es de 18.850 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 22.500 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 21.550 IDR por litro.