Los precios del chile, los huevos y el pollo vuelven a subir; consulte la lista completa de otros productos básicos

Jacarta – Bank Indonesia a través del Centro de Información Precio Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) informa los precios de las materias primas chile La cayena roja volvió a subir a Rp 69.500 por kilogramo (kg).

Los datos de PIHPS publicados el martes por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó los 51.050 IDR. por kilogramochiles rojos rizados 51.100 IDR por kg y pimientos de cayena verdes 55.450 IDR por kg.

Luego, el precio de los huevos de gallina de pura raza volvió a subir a 33.450 IDR por kg, y el precio de la carne de pollo de pura raza también subió a 44.250 IDR por kg.

Comerciantes de huevos que atienden a compradores en el mercado Kosambi, Bandung, Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Entonces, el precio de las chalotas es de 50.550 IDR por kg y el precio del ajo es de 39.800 IDR por kg.

Además, precio arroz El precio del arroz de calidad inferior I es de 14.650 IDR por kg, el precio del arroz de calidad II inferior es de 15.350 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 16.400 IDR por kg.

Luego todavía está el precio del arroz de calidad media II a 16.050 IDR por kg, el precio del arroz de calidad súper I a 17.200 IDR por kg y el precio del arroz de calidad súper II a 16.800 IDR por kg.

Además, PIHPS también registró el precio de la carne de vacuno de calidad I en 142.350 IDR por kg, y el precio de la carne de vacuno de calidad II en 134.500 IDR por kg.

El precio del siguiente producto básico, a saber, el precio del azúcar granulada de primera calidad, se registró en 20.500 IDR por kg, y el precio del azúcar granulada local fue de 18.150 IDR por kg.

Mientras tanto, los precios aceite de cocina a granel tiene un precio de 19.400 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 22.850 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 21.350 IDR por litro.