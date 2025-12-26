Los precios del chile han vuelto a aumentar a 70.950 IDR por kg, consulte la lista de otros productos básicos

Jacarta – Bank Indonesia a través del Centro de Información Precio Informes y precios de Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) chile la cayena roja volvió a dispararse Rp 70.950 por kilogramo (kg), desde 52.850 IDR anteriores por kilogramo.

Lea también: 6 ideas de regalos de Navidad por menos de Rp. 50 Mil, Apto para Todas las Edades



Los datos de PIHPS publicados el viernes también señalaron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó 49.800 IDR por kg, los chiles rojos rizados 50.700 IDR por kg y los pimientos de cayena verdes 54.050 IDR por kg.

Mientras tanto el precio huevo el pollo de pura raza es de 32.750 IDR por kg y el precio de la carne de pollo de pura raza es de 44.100 IDR por kg.

Lea también: Este sedán más vendido aumentará de precio en 2026





Los comerciantes preparan huevos en el mercado Senen, Yakarta Foto : ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar

Entonces, el precio de las chalotas es de 51.050 IDR por kg y el precio del ajo es de 39.150 IDR por kg.

Lea también: El Ministerio de Transporte abre la voz ante el aumento de tarifas de pasajes aéreos durante las fiestas navideñas



Además, precio arroz El precio del arroz de calidad inferior I es de 14.150 IDR por kg, el precio del arroz de calidad II inferior es de 14.400 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 15.600 IDR por kg.

Entonces, el precio del arroz de calidad media II es de 15.250 IDR por kg, el precio del arroz de calidad súper I es de 16.550 IDR por kg y el precio del arroz de calidad súper II es de 16.100 IDR por kg.

Además, PIHPS también registró el precio de la carne de vacuno de calidad I en 139.800 IDR por kg, el precio de la carne de vacuno de calidad II en 130.100 IDR por kg.

El precio del siguiente producto, a saber, el azúcar granulado de primera calidad, se registró en 19.100 IDR por kg, y el precio del azúcar granulado local fue de 18.150 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio del aceite de cocina a granel es de 19.000 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 22.650 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 21.350 IDR por litro.