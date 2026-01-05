Los precios del chile, el arroz, el pollo y el aceite de cocina han bajado, consulta la lista

lunes 5 de enero de 2026 – 10:44 WIB
Jacarta – informó la Agencia Nacional de Alimentos, también conocida como Bapanas, precio chile A nivel nacional la cayena roja está de precio Rp 58.796 por kilogramo (kg), o una disminución de 2.891 IDR con respecto al día anterior.
Los datos del Panel de Precios de Bapanas el lunes por la mañana también registraron que el precio de los chiles rojos rizados era de 42.607 IDR. por kilogramo o IDR 5.022 menos que el día anterior, y el precio de los chiles rojos grandes a IDR 31.105 por kg o IDR 11.784 menos que el día anterior.
Mientras tanto, el precio de las cebollas rojas es de 39.173 IDR por kg o una disminución de 5.655 IDR, y el precio del ajo en bulbo es de 36.154 IDR por kg o una disminución de 2.105 IDR con respecto al día anterior.
Entonces precio arroz prima IDR 15.168 por kg o una disminución de IDR 343, el precio del arroz medio IDR 13.215 por kg o una disminución de IDR 308 con respecto al día anterior, y el precio del arroz de Estabilidad del Precio de los Alimentos (SPHP) IDR 12.441 por kg o una disminución de IDR 17 con respecto al día anterior.
El precio del maíz a nivel de agricultor se registró en 6.883 IDR por kg o un aumento de 43 IDR con respecto al día anterior, mientras que el precio de la semilla de soja seca (importada) fue de 10.386 IDR por kg o una disminución de 418 IDR con respecto al día anterior.
siguiente, precio carne carne de vacuno pura 136.818 IDR por kg o un aumento de 845 IDR con respecto al día anterior, carne de pollo de raza pura 40.953 IDR por kg o una disminución de 1.091 IDR, y el precio de los huevos de gallina de raza pura 30.681 IDR por kg o una disminución de 772 IDR con respecto al día anterior.
Mientras tanto, el precio del azúcar al consumidor es de 18.231 IDR por kg o un ligero aumento de 164 IDR, y el precio de la sal al consumidor es de 10.958 IDR por kg o una disminución de 520 IDR con respecto al día anterior.
Luego, el precio del aceite de cocina envasado fue de 20.458 IDR por litro o una disminución de 487 IDR, el precio del aceite de cocina a granel fue de 17.014 IDR por litro o una ligera disminución de 683 IDR con respecto al día anterior, y el precio de Minyakita fue de 17.203 IDR por litro o una disminución de 380 IDR con respecto al día anterior.
Además, el precio de la harina de trigo a granel fue de 9.061 IDR por kg o una ligera disminución de 650 IDR con respecto al día anterior, y el precio de la harina de trigo envasada fue de 12.681 IDR por kg o una disminución de 271 IDR con respecto al día anterior.
Luego, el precio del producto caballa fue de 42.564 IDR por kg o un aumento de 1.328 IDR, el precio del atún fue de 34.047 IDR por kg o un aumento de 763 IDR, y el precio del chano fue de 32.100 IDR por kg o una disminución de 3.612 IDR con respecto al día anterior.
El Banco de Indonesia, a través del Centro Nacional de Información Estratégica sobre Precios de los Alimentos (PIHPS), informó que el precio de la pimienta de cayena roja cayó a 67.300 IDR por kilogramo (kg).
VIVA.co.id
3 de enero de 2026