Los precios del chile caen a 52.850 IDR por kg, tenga en cuenta la lista completa de otros productos básicos

Jacarta – Bank Indonesia a través del Centro de Información Precio Informes y precios de Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) chile La pimienta de cayena roja cayó drásticamente a Rp 52.850 por kilogramo (kg), desde 73.850 IDR anteriores por kilogramo.

Los datos de PIHPS publicados el miércoles por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó 43.600 IDR por kg, el precio de los chiles rojos rizados 37.200 IDR por kg y el precio de los pimientos de cayena verdes 26.350 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio de los huevos de gallina de pura raza es de 33.800 IDR por kg y el precio de la carne de pollo de pura raza es de 37.350 IDR por kg.

Comerciantes de huevos que atienden a compradores en el mercado Kosambi, Bandung, Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Entonces, el precio de las chalotas es de 52.200 IDR por kg y el precio del ajo es de 39.650 IDR por kg.

Además, precio arroz La calidad inferior I tiene un precio de 13.300 IDR por kg, el precio del arroz II de menor calidad es de 12.600 IDR por kg y el precio del arroz medio I es de 15.000 IDR por kg.

Entonces, el precio del arroz de calidad media II es de 14.100 IDR por kg, el precio del arroz de calidad Super I es de 16.000 IDR por kg y el precio del arroz de calidad Super II es de 15.200 IDR por kg.

Además, PIHPS también registró el precio de la carne de vacuno de calidad I en 131.250 IDR por kg, y el precio de la carne de vacuno de calidad II en 111.250 IDR por kg.

El siguiente producto básico, a saber, el precio del azúcar granulada de primera calidad, se registró en 19.150 IDR por kg, y el precio del azúcar granulada local fue de 18.000 IDR por kg.

Mientras tanto, los precios aceite El precio del aceite frito a granel es de 19.400 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de marca I es de 24.650 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de marca II es de 23.900 IDR por litro.