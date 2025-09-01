Los precios del carbón aumentaron a US $ 105.33 por tonelada en el período de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Ministerio de Energía y Recursos Minerales aumentar precio carbón referencia (HBA) para el primer período Septiembre de 2025ser US $ 105.33 por tonelada.

Basado en el decreto del Ministro de Energía y Recursos Minerales Número 299.K/MB.01/MEM.B/2025 en Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025, precios de los productos básicos de carbón naik alrededor del 4.6 por ciento.

«Desde US $ 100.69 por tonelada en el segundo período de agosto de 2025, a US $ 105.33 por tonelada en el primer período de septiembre de 2025», según lo citado por el ESDM Kepmen, lunes 1 de septiembre de 2025.

Comercio de carbón por PT Sumber Global Energi (SGER)

El aumento en el precio de la referencia de los productos básicos de carbón ocurrió después de la caída previamente en el segundo período de agosto de 2025. Cuando en ese momento, el precio de los productos básicos de carbón cayó un 1,5 por ciento, desde el anterior US $ 102.22 por tonelada en el primer período de agosto de 2025, a US $ 100.69 por tonelada en el segundo período de agosto de 2025.

Aunque el HBA con un valor de calor de 6.322 kcal/kg ha aumentado, pero el precio del carbón de referencia (HBA) I, II y III realmente disminuyeron. El decreto del Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, para dividir la HBA en cuatro categorías, se tomó en base al valor de las calorías de carbón.

Aquí están los valores de HBA, HBA I, HBA II y HBA III, para el primer período de septiembre de 2025 que ocurren del 1 al 14 de septiembre de 2025:

1. HBA (6,322 Gar): US $ 105.33 o más en comparación con la HBA para el segundo período de agosto de 2025 de US $ 100.69;

2. HBA I (5,300 GAR): US $ 66.50 o abajo en comparación con la HBA para el segundo período de agosto de 2025 de US $ 67.20;

3. HBA II (4,100 GAR): US $ 42.30 o abajo en comparación con la HBA para el segundo período de agosto de 2025 de US $ 43.70;

4. HBA III (3,400 GAR): US $ 32.32 o abajo en comparación con la HBA para el segundo período de agosto de 2025 de US $ 33.48.