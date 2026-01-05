Los precios del arroz premium se disparan y alcanzarán su nivel más alto a finales de 2025

Jacarta – Oficina Central de Estadísticas (BPS) informa que el tipo de cambio del agricultor (NTP) a nivel nacional en diciembre de 2025 alcanzó 125,35, un aumento del 1,05 por ciento en comparación con el mes anterior. Este aumento supone una mejora del poder adquisitivo de los agricultores de las zonas rurales tras permanecer estancado durante varios meses.

«Según los resultados del seguimiento de los precios rurales en 38 provincias de Indonesia en diciembre de 2025, el NTP nacional aumentó un 1,05 por ciento en comparación con el NTP de noviembre de 2025, es decir, de 124,05 a 125,35», dijo el diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini, en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

El aumento del NTP fue impulsado por el índice de precios recibido por los agricultores (It) en diciembre de 2025, que se registró en 157,94, un aumento del 2,08 por ciento en comparación con noviembre de 2025. Este aumento fue mayor que el aumento en el índice de precios pagado por los agricultores (Ib), que fue de 126, un aumento del 1,02 por ciento en comparación con el mes anterior.

Varios productos básicos son los principales impulsores del aumento en el índice de precios recibido por los agricultores, incluidos los cereales, la pimienta de cayena, los granos de cacao/chocolate y los pollos de engorde. Ciertos sectores agrícolas hacen una importante contribución positiva al PNT.

El aumento del PNT en diciembre de 2025 se registró en tres subsectores, a saber, Cultivos hortícolas, que aumentó un 14,48 por ciento; La ganadería subió un 0,77 por ciento; y Pesca subió un 0,42 por ciento. Mientras tanto, dos subsectores experimentaron una caída: los cultivos alimentarios, que bajaron un 0,14 por ciento, y los cultivos de plantaciones populares, que bajaron un 1,25 por ciento.

El tipo de cambio del agricultor en sí es una comparación entre el índice de precios recibido por los agricultores (It) y el índice de precios pagado por los agricultores (Ib). El NTP es un indicador importante para evaluar el poder adquisitivo de los agricultores, así como para mostrar la intercambiabilidad (términos de intercambio) de los productos agrícolas por bienes y servicios de consumo, así como los costos de producción.

Además, BPS también señaló precio del arroz que aumentará en diciembre de 2025. El precio promedio del arroz en el molino aumentó un 1,26 por ciento mensual (mes a mes/mes a mes) y un 6,38 por ciento anual (interanual/interanual).

El gobierno fija el precio minorista más alto para el arroz

Cuando se diferencia en base a calidad, precio. arroz premium aumentó un 2,62 por ciento intermensual y un 6,92 por ciento interanual, mientras que el arroz mediano aumentó un 0,67 por ciento intermensual y un 6,72 por ciento interanual.

También se registró un aumento de la inflación del arroz a nivel mayorista y minorista. A nivel mayorista, la inflación del arroz en diciembre de 2025 fue del 0,22 por ciento intermensual y del 5,00 por ciento interanual. A nivel minorista, la inflación del arroz se registró en un 0,18 por ciento intermensual y un 3,64 por ciento interanual.