Los precios de los combustibles de shell aumentaron a partir del 1 de octubre de 2025, tenga en cuenta los detalles

Yakarta, Viva – En medio de la escasez de caldo de combustible en Gasolinera-Spbu, precio de combustible Se informa que el shell ha aumentado a partir de 1 Octubre 2025. Donde uno de ellos es el precio del tipo de shell Super que aumentó a Rp 12,890 por litro, del anterior Rp 12,580 por litro en septiembre de 2025.

En el sitio web oficial de la web, Cáscara de indonesia En sí mismo informa que los productos de combustible que venden no están disponibles en varias redes de estaciones de servicio de Shell.

«Hasta el momento no se puede determinar», como se cita en la página oficial de Shell Indonesia, miércoles 1 de octubre de 2025.

Además del shell Super BBM, el tipo de potencia V de Shell que originalmente se fijó en Rp 13,140 por litro también aumentó a Rp 13,420 por litro. Luego, el tipo de shell V-Power Diesel Rose Rp 140 por litro, desde el RP 14,130 por litro anterior en septiembre de 2025 a Rp 14,270 por litro a partir del 1 de octubre de 2025.

Luego, para el tipo de shell V-Power Nitro+, hubo un aumento de RP 290 por litro, de RP13,300 por litro en septiembre de 2025, a Rp13,590 por litro desde el 1 de octubre de 2025.

No solo Shell que experimentó cambios en los precios del combustible. PT Pertamina (Persero) anunció la actualización del precio del combustible (BBM) para ciertas regiones que fueron válidas a partir del 1 de octubre de 2025.

Como en Jabodetabek, el precio de la serie Pertamina Dex en la región ha cambiado. El precio del combustible tipo dexlita (CN 51) ha aumentado a RP13,700 por litro de RP13,600 por litro.

Pertamina dex (CN 53) a RP14,000 por litro, frente al anterior RP13,850 por litro.

Mientras tanto, el precio del combustible tipo Pertamax (RON 92) se monitorea estable a RP12,200 por litro, así como Pertamax Green (RON 95), que es estable a RP13,000 por litro.

Pertamax Turbo (Ron 98) también sigue siendo estable en RP13,100 por litro desde septiembre de 2025