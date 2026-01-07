Los precios de los chiles y los huevos de gallina vuelven a subir; consulte la lista completa de otros productos básicos

Jacarta – Bank Indonesia (BI) a través del Centro de Información Precio Informes y precios de Alimentos Estratégicos Nacionales (PIHPS) chile Cayena roja subió al nivel. Rp 67.500 por kilogramo (kg).

Los datos del PIHPS del miércoles por la mañana también señalaron que el precio de los chiles rojos grandes alcanzó los 31.250 IDR. por kilogramoel precio de los chiles rojos rizados es de 70.000 IDR por kg, el precio de los pimientos de cayena verdes es de 56.000 IDR por kg.

Mientras tanto, el precio de los huevos de gallina de pura raza subió a 33.900 IDR por kg, aunque el precio de la carne de pollo de pura raza cayó ligeramente a 40.650 IDR por kg.

Los comerciantes preparan huevos en el mercado Senen, Yakarta Foto : ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar

Entonces, el precio de las chalotas es de 54.400 IDR por kg y el precio del ajo es de 45.500 IDR por kg.

Además, precio arroz El precio del arroz de calidad inferior I es de 14.750 IDR por kg, el precio del arroz de calidad inferior II es de 15.250 IDR por kg y el precio del arroz de calidad media I es de 16.550 IDR por kg.

Además, el precio del arroz de calidad media II es de 15.650 IDR por kg, el precio del arroz de calidad Super I es de 17.400 IDR por kg y el precio del arroz de calidad Super II es de 16.900 IDR por kg.

PIHPS también registró el precio de la carne de vacuno de calidad I en 132.500 IDR por kg, y el precio de la carne de vacuno de calidad II en 110.000 IDR por kg.

El siguiente precio de los productos básicos, a saber, el precio del azúcar granulada de primera calidad, se registró en 19.000 IDR por kg, y el precio del azúcar granulada local fue de 18.250 IDR por kg.

Mientras tanto, los precios aceite de cocina a granel tiene un precio de 21.100 IDR por litro, el precio del aceite de cocina envasado de la marca I es de 23.500 IDR por litro y el precio del aceite de cocina envasado de la marca II es de 20.500 IDR por litro.