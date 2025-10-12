Los precios de los chiles, las cebollas, el arroz, los huevos y MinyaKita Compact han bajado, consulte la lista

Jacarta – informó la Agencia Nacional de Alimentos, también conocida como Bapanas, precio chile La pimienta de cayena roja cayó a 44.652 IDR por kilogramo (kg) desde los 45.745 IDR por kg anteriores.

Lea también: La política agrícola adecuada: la autosuficiencia en arroz está cada vez más cerca



Los datos del Panel de Precios de Bapanas en Yakarta el domingo también señalaron que el precio de los chiles rojos rizados era de 55.662 IDR por kg o menos que los 58.660 IDR por kg anteriores, y el precio de los chiles rojos grandes era de 49.347 IDR por kg o menos que los 51.160 IDR por kg.

Igualmente precios cebolla el rojo 38.408 IDR por kg o menos que los 38.539 IDR por kg, y el precio del ajo en bulbo 36.689 IDR por kg o menos que los 37.060 IDR por kg actuales.

Lea también: Precio del oro de hoy, 10 de octubre de 2025: los productos Antam caen, el mundo brilla





Un ama de casa clasifica chiles rojos en un supermercado. Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Mientras tanto precio arroz prima de IDR 15.923 por kg o menos que IDR 15.924 por kg, el precio del arroz mediano cayó a IDR 13.712 por kg desde IDR 13.809 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de IDR 12.495 por kg o ligeramente menos que IDR 12.527 por kg.

Lea también: Los precios de la carne de res, el pollo, el arroz y el aceite de cocina compacto han bajado, consulte la lista



El producto básico de maíz a nivel de agricultor se registró en 6.681 IDR por kg, frente a los 6.685 IDR por kg anteriores; Soja de semilla seca (importada) 10.603 IDR por kg, frente a los 10.697 IDR por kg anteriores.

Luego carne de res pura 134.996 IDR por kg, frente a los 135.059 IDR por kg anteriores, carne de pollo de raza pura 38.217 IDR por kg, frente a los 37.841 IDR por kg anteriores, luego huevo pollo de pura raza Rp. 30.282 por kg, frente a las Rp. 30.302 por kg.

Mientras tanto, el azúcar de consumo tiene un precio de 17.964 IDR por kg, frente a los 18.019 IDR por kg anteriores, y la sal de consumo tiene un precio de 11.246 IDR por kg, frente a los 11.545 IDR por kg del día anterior.

Luego, el aceite de cocina envasado cuesta 20.893 IDR por litro, frente a los 20.892 IDR por litro anteriores; aceite de cocina a granel 17.531 IDR por litro, frente a los 17.495 IDR por litro anteriores; oilita 17.261 IDR por litro frente a los 17.433 IDR por litro anteriores.

Además, la harina de trigo a granel costaba 9.664 IDR por kg, frente a los 9.731 IDR por kg anteriores; luego harina de trigo envasada 12.829 IDR por kg, frente a los 12.942 IDR por kg anteriores.

El producto básico de caballa tiene un precio de 41.911 IDR por kg, frente a los 41.797 IDR por kg anteriores; el atún, 34.198 IDR por kg, frente a los 34.553 IDR por kg anteriores; chano 34.225 IDR por kg, frente a los 35.057 IDR por kg anteriores.