Los precios de la motocicleta de Yamaha caen, incluido Aerox

Miércoles 10 de septiembre de 2025 – 11:02 WIB
Nueva Delhi, Viva – Los precios motorizados del vehículo generalmente aumentan cada año. Factores como los costos de producción, las regulaciones de emisiones y las fluctuaciones monetarias dificultan la presión de la presión de los precios. Por lo tanto, la noticia del declive Precio de la motocicleta Se convierte en algo que es raro.
En India, Yamaha Da un paso extraordinario al anunciar el recorte de precios de todas las líneas de productos. Esta disminución fue desencadenada por políticas gubernamentales que reducen las tarifas de GST (impuestos de bienes y servicios), o IVA en Indonesia.
Citado Viva Automotive Desde Rushlane, miércoles 10 de septiembre de 2025, gracias a esta política, los consumidores en Hindustan ahora pueden disfrutar de vehículos a precios más asequibles.
India Yamaha Motor (IyM) Pvt. Ltd. asegurando que el nuevo precio haya estado en vigencia a partir del 22 de septiembre de 2025. Este momento fue elegido antes de la temporada de celebración, cuando la demanda de vehículos generalmente saltó alto. Esta estrategia está diseñada para maximizar las ventas en un período muy estratégico.
Las tasas de GST que disminuyeron del 28% al 18% trajeron cambios significativos al precio de venta de la moto. Por ejemplo, Yamaha Rayzr, del antiguo precio de 93,760 rupias (alrededor de Rp17.4 millones) cayó a 86,001 rupias (alrededor de Rp16 millones). La diferencia es de alrededor de 7,759 rupias o RP1.4 millones.
Los scooters de Yamaha Fascino también experimentaron una disminución del precio bastante atractiva. De 102,790 rupias (alrededor de Rp19.1 millones) ahora se han convertido en 94,281 rupias (alrededor de Rp17.5 millones). Esto significa que hay un ahorro de alrededor de 8,509 rupias o RP1.6 millones.
La motocicleta híbrida de Yamaha no se perdió por conseguir una pieza. FZ-S FI Hybrid de 145,190 rupias (alrededor de Rp27 millones) se ha convertido en 133,159 rupias (alrededor de Rp24.8 millones), mientras que FZ-X híbrido de 149,990 rupias (alrededor de RP27.9 millones) a 137,560 rupias (alrededor de RP25.6 millones). Cada diferencia es de alrededor de Rp2.2 millones a Rp2.3 millones.
Modelo popular Aerox 155 también cayó el precio significativamente. De las 153.890 rupias (alrededor de Rp28.6 millones), ahora se ha convertido en 141,137 rupias (alrededor de Rp26.2 millones). El descuento es de alrededor de 12,753 rupias o Rp2.3 millones.
El segmento de Sport Motor también recibió grandes ajustes. El MT-15 del antiguo precio de 180,500 rupias (alrededor de Rp33.6 millones) se ha convertido en 165,536 rupias (alrededor de Rp30.8 millones). Mientras que R15 de 212,020 rupias (alrededor de Rp39.5 millones) cayó a 194,439 rupias (alrededor de Rp36.2 millones), con una diferencia de casi RP3.3 millones.
Ituu Otani, presidente del Grupo Yamaha Motor India, declaró que su partido apreciaba mucho la política gubernamental. Dijo que este paso no solo alivia a los consumidores, sino que también proporciona aliento al crecimiento industrial. Yamaha asegura que todos los beneficios de la disminución en GST se pasen por completo al comprador.
Página siguiente
El popular modelo Aerox 155 también disminuyó significativamente. De las 153.890 rupias (alrededor de Rp28.6 millones), ahora se ha convertido en 141,137 rupias (alrededor de Rp26.2 millones). El descuento es de alrededor de 12,753 rupias o Rp2.3 millones.