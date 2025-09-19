Los precios de la consola de Xbox aumentan nuevamente en EE. UU.

Microsoft‘s Xbox anunció el viernes que volverá a aumentar el precio de sus consolas de juegos en los Estados Unidos, marcando el segundo aumento de 2025.

A partir del 3 de octubre, el precio minorista recomendado para una serie Xbox X ahora será de $ 649.99 y para un modelo de 1TB de la Serie S 1, el precio será de $ 449.99. El último El aumento de precios para las consolas de Xbox llegó en mayoCuando el costo de una Serie X aumentó en $ 100 a $ 599.99.

Microsoft ha confirmado que los precios de los Estados Unidos para controladores y auriculares Xbox seguirán siendo el mismo, al igual que los precios actuales de la consola en todos los demás mercados.

El precio de los productos en todos los demás mercados seguirá siendo el mismo.

Vea la tabla de Microsoft que describe los aumentos de precios de EE. UU. En todos sus modelos de la Serie X y S a continuación.

Más por venir …