Los precios de la carne de res, el arroz, las cebollas al petróleo hacia abajo simultáneamente, consulte la lista

Yakarta, Viva – Alias ​​de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo Informe, el precio de la pimienta de cayena roja a nivel de consumidor es de RP 46,667 por kilogramo (kg), o más en comparación con el precio anterior de RP 45,029 por kg.

Los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta el martes por la mañana también se observaron, el precio del chile rojo rizado al precio de Rp 35,000 por kg o menos de Rp 40,262 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de Rp 35,000 por kg o de baja de Rp 41,120 por kg.

Entonces el precio cebolla IDR rojo 43,308 por kg o abajo de IDR 47,853 por kg, y el precio de los tuberculos de ajo es IDR 36,462 por kg o menos de IDR 37,828 por kg.

Siguiente precio arroz RP premium. 16,000 por kg o abajo de RP. 16,108 por kg, el precio del arroz medio es RP. 14,100 por kg o abajo de RP. 14,242 por kg, y el precio del arroz de estabilidad de la oferta Precio de alimentos (SPHP) RP 12,825 por kg o más de RP 12,581 por kg antes.

Mientras que el precio del maíz a nivel de agricultor es de Rp 5,944 por kg o menos de RP 6,539 por kg, y el precio de las semillas secas (importadas) RP 10,891 por kg o del anterior Rp 10,760 por kg.

Siguiente precio carne de res Rp 126,643 puro por kg o abajo de RP 135,006 por kg, el precio de la carne de pollo es de 33,396 por kg o por debajo de RP 35,636 por kg, y el precio de un huevos de pollo Rp 28,648 por kg o de Rp 29,314 por kg.

También hay un precio de consumo de azúcar de Rp 18,412 por kg o de la anterior RP 18,153 por kg, y el precio de sal de consumo de Rp 11,744 por kg o menos de RP 11,626 por kg.

Además, el precio del aceite de cocina es RP. 19,476 por litro o abajo de RP. 20,755 por litro, el precio del aceite de cocina a granel es RP. 15,782 por litro o abajo de RP Aceite Rp. 17,160 por litro o abajo de RP. 17.498 por litro.

Todavía existe el precio de la harina a granel a Rp 9,900 por kg o más del anterior Rp 9,731 por kg, y el precio de la harina envasada por Rp 12,935 por kg o menos de RP 12,958 por kg.

Finalmente, el precio del pescado hinchado es RP 43,083 por kg o arriba del anterior Rp 41,320 por kg, el precio del atún RP 36,417 por kg o arriba del anterior Rp 34,465 por kg, y el precio del pez leche fue de 36,250 por kg o arriba de RP 34,393 por kg.