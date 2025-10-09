Los precios de Internet en Indonesia son más caros que en Singapur, pero la velocidad es menor que en Camboya.

Jacarta – Internet se ha convertido en la principal necesidad de todos. Esta tecnología respalda diversas actividades diarias, como las comunicaciones y las necesidades industriales.

Se puede acceder a millones de información en cualquier lugar y en cualquier momento si el dispositivo (artilugio) como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y PC conectados a Internet.

Gobierno Indonesia Actualmente, estamos fomentando agresivamente la transformación digital mediante la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, la ampliación de las redes de fibra óptica y la preparación para la implementación de 5G a nivel nacional.

Sin embargo, la brecha entre precio y calidad de los servicios de Internet sigue siendo un gran desafío que debe superarse.

Los últimos datos de Índice global de prueba de velocidad y datos de precios de Internet de Somos sociales así como Cable.escitado el jueves 9 de octubre de 2025, muestra grandes disparidades en la calidad de las conexiones a Internet en el Sudeste Asiático (ASEAN).

¿Cuál es la posición de Indonesia?

A septiembre de 2025, la velocidad de Internet de Indonesia, ambas redes Internet móvil ni banda ancha fijatodavía está muy por detrás en comparación con países vecinos como SingapurTailandia y Vietnam.

Para servicio internet movilBrunei Darussalam lidera con una velocidad de descarga promedio de 184,86 Mbps y ocupa el noveno lugar en el mundo.

Singapur le siguió en segundo lugar con 164,75 Mbps (en el puesto 12 del mundo), mientras que Vietnam y Malasia también superaron los 140 Mbps.

Indonesia ocupa el puesto 83 en el mundo, con una velocidad promedio de sólo 45,01 Mbps. Esta cifra está muy por detrás del promedio regional de 107 Mbps.

En categoría banda ancha fijaSingapur no tiene rival con velocidades que alcanzan los 394,30 Mbps, además de ocupar el primer lugar en el mundo.

Tailandia y Vietnam le siguieron en la siguiente posición con velocidades de 262,42 Mbps y 261,80 Mbps, ambos entre los 10 primeros a nivel mundial.

Indonesia vuelve a quedar atrás con una velocidad de 39,88 Mbps, ocupando el puesto 116 en el mundo, incluso por debajo Camboya y Laos.

Velocidad media banda ancha fija en la región de la ASEAN alcanzó los 147 Mbps, o casi cuatro veces el logro de Indonesia.

La principal diferencia entre internet movil Y banda ancha fija radica en el sistema de red y la flexibilidad de su uso.

Internet móvil Utiliza redes celulares como 4G o 5G, por lo que se puede acceder a él en cualquier lugar siempre que haya señal.

Sin embargo, su velocidad y estabilidad realmente dependen de la potencia de la red en la ubicación del usuario.