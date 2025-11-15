Los precios de Bitcoin caen a pesar de que termina el cierre de EE. UU., aquí está la explicación

Jacarta – Corrección de los precios de las monedas digitales. bitcóin (BTC) por debajo de los 100 mil dólares se considera la dinámica del mercado de activos digitales en una era de incertidumbre global.

vicepresidente Indodax Antony Kusuma dijo que el mercado de activos cripto- volvió a bajar después de que el precio de BTC cayera por debajo del nivel de soporte en el rango de 96.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos reanudó oficialmente sus operaciones después de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley presupuestario que puso fin al cierre de 43 días el miércoles por la tarde (13/11), hora local.

Según él, en medio de la presión a corto plazo, los actuales movimientos de precios son parte de la dinámica del mercado de activos digitales en una era de incertidumbre global.

«La caída del precio del Bitcoin por debajo de los 100.000 dólares estadounidenses estuvo influida por varios factores macroeconómicos externos», afirmó Antony, citado en su declaración del sábado 15 de noviembre de 2025.

Bitcoin, Etherium y criptoactivos.

Antony destacó que las actuales fluctuaciones de precios deben considerarse como una consolidación del mercado hacia la fase de maduración. Además, la incertidumbre en la política de tipos de interés sigue siendo el principal factor que determina la dirección de los movimientos de los precios de Bitcoin.

«La política de tipos de interés de la Reserva Federal tiene un impacto en los movimientos de precios de Bitcoin», dijo.

Además, añadió, mientras la dirección de la política siga siendo incierta, la volatilidad del mercado seguirá siendo alta porque los inversores tienden a esperar claridad antes de volver a entrar.

Dijo que la señal de un recorte de las tasas de interés en diciembre podría ser un punto de inflexión importante, porque un cambio en la dirección de la política monetaria tiene el potencial de abrir espacio para la recuperación de los precios en el mercado criptográfico global.

Vicepresidente de Indodax, Antony Kusuma.

«Con el final cerrar «Y las operaciones del regulador están de nuevo en marcha, el mercado tiene margen para reorientarse en las próximas semanas», afirmó Antony.

Explicó que no es necesario responder con pánico a la volatilidad actual, todos los inversores pueden mantener la calma y centrarse en los principios de gestión de riesgos.

Según él, este tipo de corrección forma parte del mecanismo del mercado y cada inversor debe revisar su estrategia de inversión a largo plazo de acuerdo con sus respectivos perfiles de riesgo. (Hormiga)