Los precios comienzan en IDR 269 millones, esta es la variante más popular de Cartenz Stargazer

Yakarta, Viva – Hyundai Stargazer Cartenz estuvo recientemente presente en el mercado automotriz de Indonesia, pero los datos de ventas de agosto mostraron resultados bastante diversos en cada variante.

Basado en el informe de distribución de la fábrica al concesionario Gaikindo, las variantes con transmisiones automáticas parecen tener más demanda que la versión manual. Aun así, las ventas totales de este modelo aún muestran la existencia del potencial de mercado que continúa creciendo en el segmento de MPV familiar.

A partir de los registros de ventas de agosto, Stargazer Cartenz Trend MT grabó ventas nil, mientras que la versión IVT se vendió con éxito hasta cinco unidades. En la variante de estilo, la transmisión automática domina nuevamente, con 23 unidades para la versión de 7 plazas y 30 unidades para la versión de 6 plazas. Esta figura indica que los consumidores están más interesados ​​en variantes con características de mayor comodidad.

La variante Smart HSS que ofrece la función Hyundai SmartSense también muestra un rendimiento bastante estable. En agosto, la versión 7-plazas grabó 22 unidades, y la versión de 6 plazas alcanzó 23 unidades. La combinación de tecnología de seguridad y flexibilidad de los asientos parece ser la atracción principal para los compradores.

Mientras tanto, la línea Cartenz X Stargazer, que es un repaso del modelo anterior, muestra una tendencia positiva. Las variantes de 7 plazas y 6 plazas grabaron cada una y diez unidades. Sin embargo, el más destacado provino del tipo primo, con una venta de 107 unidades para 7 plazas y 173 unidades para 6 plazas.

Si ve el total, las variantes Cartenz Prime y Prime HSS se convierten en la columna vertebral de las ventas de Hyundai en este segmento. En julio, el HSS de 7 plazas vendió 24 unidades y subió significativamente a 76 unidades en agosto, mientras que el tipo de 6 plazas registró 168 unidades en julio y 93 unidades en agosto. Esta figura muestra un cambio en el interés del consumidor en variantes con características completas y alta comodidad.

El director de operaciones de PT Hyundai Motors Indonesia, Fransisco Soerjopranoto, calificó el lanzamiento del Cartenz Stargazer como un paso estratégico.

«A través del Cartenz Stargazer, queremos llevar la herencia del éxito del Stargazer a un nivel superior», dijo, citado por Viva Automotive de una declaración oficial, miércoles 8 de octubre de 2025.

En términos de características, móvil que se basa en los precios que comienzan en RP269 millones, traiga una serie de actualizaciones que se adaptan a las necesidades de la carretera en Indonesia. Este modelo está diseñado para ser cómodo de usar en diversas condiciones, desde el tráfico urbano denso hasta viajes de larga distancia con la familia.