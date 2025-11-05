Los posibles peregrinos pueden pagar los costos del Hajj de 2026 este mes; eche un vistazo al cronograma

Jacarta – Ministerio haji y la Umrah (Ministerio del Haj) determina que el reembolso Costo La primera fase del viaje Hajj (Bipih) 1447 H/2026 AD comienza el 19 de noviembre de 2025. Congregación El Hajj registrado ahora puede comenzar a realizar pagos.

Así lo transmitió el Ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, en una reunión de trabajo con la Comisión VIII de la RPD RI en el Complejo Parlamentario de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Esta primera etapa de pago está destinada a los peregrinos regulares del Hajj que ya han pagado su partida, los peregrinos regulares del Hajj están incluidos en la asignación de cuota de salida para 2026 d.C., y la prioridad es para los peregrinos regulares del Hajj de edad avanzada», dijo Irfan.

Dijo que el reembolso de los costos del Hajj pagados por los peregrinos del Hajj estaba a la espera de la emisión del Decreto Presidencial (Keppres) sobre la Determinación de los Costos para la Organización de la Peregrinación del Hajj (BPIH) 1447 H/2026 AD.

Ministro de Hajj y Umrah Mochamad Irfan Yusuf (derecha) Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Si aún se descubre que la cuota de peregrinos del Hajj no se ha cumplido en la primera etapa del pago de Bipih, Irfan dijo que el Ministerio del Hajj abrirá la segunda etapa de pago.

«La segunda etapa del pago está destinada a los peregrinos del Hajj que durante la primera etapa del pago fracasaron, a los peregrinos del Hajj de edad avanzada, así como a los peregrinos del Hajj con discapacidades y a los peregrinos del Hajj separados de su mahram o familia, así como a los peregrinos del Hajj que son los siguientes en la fila», dijo.

Además del pago de Bipih para el Hajj regular, Irfan dijo que el Ministerio del Hajj también está preparando el pago de Bipih para los peregrinos del Hajj especiales, que está previsto que comience el 11 de noviembre de 2025.

«Esta primera etapa estará destinada a los peregrinos especiales del Hajj incluidos en la asignación de cuotas para 2026 d.C. y a los peregrinos de prioridad especial para las personas mayores», dijo.

Se sabe que anteriormente el gobierno, junto con la RPD RI, había fijado los costos de viaje del Hajj (Bipih) o costos pagados directamente por la congregación para organizar el Hajj de 1447 Hégira/2026 d.C. en 54.193.807 IDR por persona.

Anteriormente, el gobierno propuso costos de viaje del Hajj (Bipih) o costos pagados directamente por los peregrinos para organizar el Hajj 1447 Hégira/2026 d.C. por un valor de 54,92 millones de IDR.

Mientras tanto, el subsidio tomado del Valor del Beneficio es de 33,48 millones de IDR por persona o el 38 por ciento del costo total de organización de la peregrinación Hajj (BPIH). Esta composición financiera mantiene un equilibrio entre las capacidades de la congregación y la sostenibilidad de los fondos del Hajj. (Hormiga)