Los posibles peregrinos del Hajj víctimas de las inundaciones de Sumatra entran en la lista de espera de 2027 si no pueden pagar el reembolso este año

Jacarta – Comisario VIII RPD juntos gobierno acordó brindar alivio a los candidatos peregrinos quienes estan afectados desastre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra.

El ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dijo que había varios posibles peregrinos cuyas salidas para el Hajj podrían retrasarse debido al desastre de Sumatra.

«Hay varias áreas cuyos cronogramas pueden retrasarse o incluso no poder cumplirse debido a este desastre», dijo Irfan después de una reunión con la Comisión VIII de la Cámara de Representantes en el edificio de la Cámara de Representantes, en el centro de Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025.

«Así que la Comisión VIII nos brinda la oportunidad de hacer cambios siempre que no vayan más allá de la legislación», continuó.

Irfan reveló que sólo alrededor del 51 por ciento de los posibles peregrinos del Hajj de Aceh habían pagado los gastos del Hajj. Mientras tanto, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental representan alrededor del 60 por ciento.

Luego, Sumatra Occidental alcanzó el 60 por ciento, Sumatra del Norte el 60 por ciento, Aceh sólo alcanzó el 50 por ciento, sí, eso fue el 51 por ciento. Eso es lo que nos preocupa, pero todavía estamos tratando de cumplir con el cronograma.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión VIII de la RPD, Marwan Dasopang, dijo que el número total de posibles peregrinos al Hajj de las tres provincias era de alrededor de 17 mil personas.

«(Aceh) 5 mil, (Sumatra del Norte) 5 mil y (Sumatra Occidental) 5 mil, sí 17 mil (posibles miembros de la congregación)», dijo Marwan en la misma ocasión.

Dijo que la RPD y el gobierno habían acordado posponer la fecha de pago para los posibles peregrinos de las tres provincias, si aún querían partir en 2026.

Sin embargo, si el pago no se puede realizar en el plazo especificado, la posible congregación pasará a la lista de espera en 2027.

«Depende de la situación más adelante. Lo que está claro es que lo primero es que pospondremos el pago según la situación», dijo Marwan.

“Si para un día determinado todavía no se puede pagar el pago, claro que existe la posibilidad de que nos vayamos a otra provincia y estén preparados para el 2027”, concluyó.

tvOnenews.com/Syifa Aulia