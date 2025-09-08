Los políticos de Golkar a la cabeza del LPS se acercan al palacio con una corbata azul, ¿reorganización?

Yakarta, Viva – Varios funcionarios se acercan al complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta el lunes 8 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, tomaron turnos a partir de 14.45 WIB. Los funcionarios fueron vistos con traje azul y corbata.

La primera figura que vino fue el político del partido GolkarMukhtarudin. Llegó al palacio con su esposa. Mukhtarudin también es miembro del Parlamento Indonesio.

Aun así, Mukhtarudin era reacio a explicar su llegada al palacio si ser nombrado como ministro o no.

También estaba en silencio y solo sonrió cuando se le preguntó sobre reorganización del gabinete.

Además, también estaba el Presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Jefe de la Agencia de Implementación (BP) Haji Irfan Yusuf o Gus Irfan hasta el viceministro de cooperativo ferry Juliántono.

Afirmaron compactamente no saber por qué agenda pasaría en el Palacio Presidencial.

En esa ocasión, Irfan Yusuf afirmó ser llamado por el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, alrededor de 14.00 Wib para venir al Palacio.

«El teniente coronel Teddy me recogió a las 2 en punto, me pidió que fuera al palacio a los 3 con traje, corbata, pero no sé cuál es este evento», dijo Gus Irfan.