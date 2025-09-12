Los playoffs translúcidos de Bolivia entre confederaciones, ¿estarán en contra del equipo nacional de Indonesia?

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio Potencial para enfrentar a los fuertes oponentes de América del Sur en los playoffs entre las interfederaciones Calificación de la Copa Mundial 2026. El oponente es Equipo nacional de Boliviaquien acababa de confirmar a sí mismos como representantes de Conmebole después de adelantar a Venezuela.

Bolivia ganó una estrecha victoria por 1-0 sobre Brasil. Por otro lado, Venezuela perdió 3-6 ante Colombia. Estos resultados hacen que Bolivia termine en el séptimo lugar en la clasificación de calificación de la zona de Conmeboly con 20 puntos. La posición automáticamente ofrece un boleto de playoffs entre confederaciones para Bolivia.

Es decir, si Indonesia puede calificar para los playoffs, el escenario de reunión con Bolivia está abierto. Anteriormente, muchos estimaron que Venezuela sería un representante de Congolol, pero el resultado final en realidad trajo a Bolivia a este camino.

Mecanismo de playoffs

El playoff de la Inter-Confederación de la Copa Mundial 2026 será seguida por seis países de varios continentes:

1 Diputado de África (Gabón/Camerún)

1 Representante de América del Sur (Bolivia)

2 representantes norteamericanos (Curacao/El Salvador)

1 representante asiático

1 Representante de Oceanía (Nueva Kaledonia)

Dos equipos con la clasificación de la FIFA más alta entrarán inmediatamente en la final. Otros cuatro equipos deben enfrentarse primero en las semifinales. El ganador final tiene derecho a un boleto a la Copa Mundial 2026.

Si Indonesia entra en el playoff, es probable que sea el primero contra Curacao (Rango 86) o El Salvador (87). Si gana, el próximo camino será más difícil porque en la final puedes conocer a Bolivia (Rango 78), Gabón (80), Camerún (51) o Congo (60).

Garuda Steep Road

La presencia de Bolivia en el camino de los playoffs hace que los desafíos de Indonesia sean aún más pesados. Se sabe que el equipo sudamericano tiene un estilo de juego duro, fuerte y de experiencia de los grandes equipos del mundo.

Sin embargo, todavía existen oportunidades. Si puede desempeñarse consistentemente, desde las calificaciones asiáticas hasta los playoffs, Indonesia tiene la oportunidad de hacer historia clasificando para la Copa Mundial por primera vez.

La forma más segura, por supuesto, escapó inmediatamente en la cuarta ronda. Sin embargo, esto es bastante pesado. Garuda debe terminar como ganadores del Grupo B, por encima de Arabia Saudita e Irak.