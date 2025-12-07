Los playoffs de fútbol universitario excluyen a Notre Dame este año

Getty

Siempre habría controversia y algún participante digno quedaría fuera. Dio la casualidad de que el proceso de selección de los playoffs de fútbol universitario de este año excluyó a quizás la marca más importante del deporte, Nª Sª.

Cuando se dio a conocer el cuadro y los Fighting Irish quedaron fuera a favor de Miami (que venció a ND en un enfrentamiento directo) y Alabama (que fue aplastado en el juego por el título de la SEC), se puso de manifiesto una vez más la subjetividad y los defectos inevitables del actual proceso de selección.

Como señaló el analista de ESPN Greg McElroy, parte del fracaso radica en los desempates de la conferencia y el complicado método utilizado para determinar quién juega los juegos que producen campeones de conferencia de clasificación automática. En la Conferencia de la Costa Atlántica, Duke, con cinco derrotas en la temporada, se coló en el juego por el título por delante de Miami (10-2) debido a un desempate. Cuando Duke derrotó a Virginia, se creó un escenario en el que el campeón de la conferencia no pudo reclamar un lugar en el campo. Miami tuvo que ser elegido como equipo general, lo que le quitó otra oferta.

¿Notre Dame queda fuera porque no está en una conferencia?

Otro problema es la firme negativa de Notre Dame a unirse a una conferencia (presumiblemente el ACC) y así tener la oportunidad de ganarse una oferta automática. Al jugar con una lista general relativamente débil (perdieron ante los dos únicos participantes de playoffs en su calendario, Miami y Texas A&M) dejaron la puerta abierta para Alabama, quien a pesar de «perder aceite» en la recta final, como señaló Kirk Herbstreit de ESPN, jugó un calendario exigente – incluyendo ganar a AT Georgia – y fue recompensado por ello.

Debido al hecho de que el proceso de selección actual tiene fallas que parecen quedar expuestas cada temporada, ha surgido una idea que potencialmente podría arreglar todo el asunto. Proponentes de la FCS (Subdivisión del Campeonato de Fútbol) modelo de playoffs He descartado la idea de que podría usarse en el nivel FBS (Football Bowl Subdivision) también.

Anteriormente ha habido creciente apoyo al plan.

Es poco probable que los dos formatos sean exactamente iguales. Actualmente, la FCS comienza sus playoffs con 24 equipos. Eso sería problemático a nivel de FBS por muchas razones, incluida la gran cantidad de juegos y el calendario académico. Tal movimiento probablemente significaría la eliminación de juegos fuera de la conferencia y tal vez incluso inclinaciones por el título de la Conferencia. Un modelo más probable para FBS sería el de 16 equipos, con más campeones de conferencia obteniendo ofertas automáticas.

Las divisiones tendrían que ser recuperadas por el Poder Cuatro

También habría que examinar el tamaño y la configuración de las conferencias “Power Four”. ¿Quizás un regreso a los formatos de división? Los 10 Grandes de 18 equipos podrían fácilmente producir dos divisiones geográficas: ocho (o siete para divisiones más pequeñas) juegos de conferencia dentro de su división, más tres (o cuatro) juegos fuera de conferencia. Dos clasificatorios automáticos producidos por cada liga P4. Juegos por el título de la conferencia para determinar el campeón y la clasificación.

Gana y estarás dentro. No más quejas sobre la solidez del calendario, etc.

Lo mismo podría funcionar con la SEC, el ACC y el Big 12. Son ocho clasificados automáticos, más AQ para los campeones de la conferencia del Grupo de los Seis de Pac 12, AAC, MAC, Sun Belt, Mountain West y Conference USA. Son 14 equipos con dos AQ generales más, presumiblemente del Power Four. Por supuesto, las conferencias Power Four presionarían para lograr una mayor inclusión para ellos y menos para el G6, pero eso estaría sujeto a discusión.

Lo que pasó con la CFP esta temporada dará lugar a cambios la próxima temporada, tal como ocurrió hace un año cuando se modificó el formato para recompensar a los cuatro primeros clasificados, independientemente de la conferencia. La única pregunta es qué tan pronto se realizarán esos cambios.