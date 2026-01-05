Los planes de temporada baja de los Mets de Nueva York se ven afectados por Tarik Skubal Chase

Getty

fanáticos de la Mets de Nueva York han soportado un comienzo difícil de temporada baja. El club ya ha perdido estrellas Pete Alonso y Edwin Díaz en la agencia libre. Además de esto, también han negociado Brandon Nimmo y Jeff McNeil. El dúo había sido pilares en la alineación de los Mets, así como figuras populares entre los fanáticos.

Aunque Nueva York ha traído Marco Semien y Jorge Polanco, todavía se necesitan uno o dos bateadores importantes. El equipo, sin embargo, quizás tenga problemas aún mayores con su rotación. Como resultado, se espera que el equipo contrate al menos un lanzador abridor de calidad este invierno. Framber Valdez o el Ranger Suárez podrían ser objetivos legítimos. Sin embargo, las expectativas de que Nueva York ofrezca a estos titulares contratos a largo plazo son bajas.

Will Sammon, del Athletic, echó agua fría sobre la idea durante una reciente sesión de preguntas y respuestas. El periodista también insinuó que la gerencia de los Mets duda en ofrecer acuerdos largos a los dos titulares porque están vigilando a la superestrella. Tirar de Skúbal. «¿Un acuerdo largo para Valdez o Suárez? No veo que eso suceda», afirmó Sammon.

«¿Un acuerdo a corto plazo para cualquiera de los lanzadores? Eso está totalmente en juego. Como se informó anteriormente, la generación del próximo año, que incluye a Skubal, es parte del cálculo de los Mets sobre cómo abordarán esta temporada baja».

Los Mets de Nueva York quieren a Tarik Skubal mediante canje o después de la temporada 2026

Skubal es sin duda el principal agente libre pendiente del béisbol después de la temporada 2026. Debido a su exigencia y falta de control del equipo, el Tigres de Detroit están en una situación difícil. Si no pueden lograr que el actual ganador del Cy Young firme una extensión, Detroit podría intentar canjearlo. Si es así, a los Mets les encantaría estar en la conversación.

Nueva York aparentemente tiene la gama alta presentar prospectos para ayudar a facilitar un intercambio de Skubal si los Tigres siguen ese camino. Los Mets, sin embargo, también parecen dispuestos a esperar y apuntar a la estrella en la agencia libre el próximo año si no es canjeado. Al hacerlo, Nueva York estaría abierta a hacer una excepción a una política específica de agentes libres.

A principios de diciembre se reveló que los Mets quieren resistirse a dar lanzadores abridores veteranos agentes libres contratos a largo plazo. De hecho, David Stearns no ha contratado a un lanzador veterano con un contrato a largo plazo desde que se convirtió en ejecutivo del equipo en 2023. Los recientes comentarios de Sammon sobre el interés de Nueva York en Valdez y Suárez parecen confirmar esta postura. Sin embargo, los Mets pueden creer que valdría la pena correr el riesgo de adquirir a Skubal.

Otros entrantes destacados también estarán disponibles después de la campaña 2026

El Clase de lanzador abridor agente libre de 2027 También es algo más que Skubal. Otras estrellas destacadas como Trevor Rogers, Jesús Luzardo y Kevin Gausman también están listos para convertirse en agentes libres. Rogers y Luzardo podrían convertirse en posibilidades futuras particularmente interesantes para los Mets debido a su edad. Ambos titulares tendrán menos de 30 años el próximo año por estas fechas.

En una temporada baja ideal, los fanáticos de los Mets esperarán que su amado equipo pueda firmar a un titular como Valdez o Suárez en las próximas semanas. y Todavía le queda suficiente dinero para atacar a Skubal en el futuro. Después de perder a varios jugadores clave en las últimas semanas, Nueva York tiene que tomar algunas medidas audaces en el futuro.