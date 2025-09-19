Los planes de Paramount para CBS News, Bari Weiss crearía un acoplamiento impar

¿Qué se encuentra en el centro de una organización de periodismo moderna en 2025: Hot Takes o Hot News?

Paramount parece estar listo para elegir uno sobre el otro cuando se trata de Noticias de CBS. La compañía ha estado en conversaciones con Bari WeissFundador de la exitosa salida en línea The Free Press, según tres personas con conocimiento del asunto, que podría hacer que el gran conglomerado de los medios de comunicación compre la compañía Weiss ‘y le dará un puesto de nivel superior en la antigua casa de Walter Cronkite y Edward R Murrow.

El problema? Bueno, hay muchos. La escritura de Weiss es admirada por aquellos en el campo, pero su perspicacia con el análisis de temas y expresar opiniones no necesariamente la califica para dirigir una gran organización de noticias convencionales. Las noticias líderes de CBS requieren experiencia con un producto visual; administrar un personal de periodistas en todo el mundo, así como sus necesidades de seguridad y transporte; Y, quizás sobre todo, mantener el amplio atractivo de venerables espectáculos como «60 minutos», «Sunday Morning» y «Face the Nation».

Además, Weiss ha tomado posiciones difíciles sobre varios temas, incluido el apoyo a Israel, y señaló fallas en vistas extremas de izquierda. No hay nada de malo en lidiar con temas difíciles e idear una opinión convincente sobre ellos, a menos que esté dirigiendo una división de noticias que esté entrenada para evitar tales cosas.

Cualquier acuerdo que inyecte Weiss en CBS News hará una alquimia poco ortodoxa. El jueves por la noche, la portada de The Free Press presentó un vistazo a los factores que motivan a los jóvenes a convertirse en influyentes, bajo el titular «Por qué trabaja la Gen Z odia», así como una vista previa de la primera novela del director, autor y comediante Woody Allen y una entrevista con Andy Ngo, un periodista que rastrea el extremismo izquierdista. Los espectadores de CBS News, sin embargo, acuden a segmentos como «On the Road», una característica de larga duración que envía al corresponsal Steve Hartman en busca de historias conmovedoras de todo el país, o una entrevista de «domingo por la mañana» con el rockero John Fogerty.

«Esto sería como tratar de cruzar un león con un hurón: es probable que los descendientes sean terriblemente feos, si incluso logran sobrevivir a la fase de gestación», dice Mark Feldstein, presidente del departamento de periodismo de transmisión del Philip Merrill College of Journalism de la Universidad de Maryland. «Los periodistas experimentados dejarían a CBS en masa si esto sucede. También creo que también habría un riesgo real de que CBS pierda su audiencia central tradicional y mate lo que alguna vez fue una marca tan respetada. Sin mencionar la pérdida para los ciudadanos que una vez confiaron en CBS por el periodismo independiente de la verdad. Esto es profundamente inquietante».

Dentro de CBS News, los productores superiores y los empleados de rango están confundidos. David Ellisonquien tomó el control de Paramount hace solo unas semanas a través de su compañía de producción, Skydance, hizo la División de Noticias uno de sus primeras paradas en el día, la propiedad de Paramount le transfirió a la custodia anterior Shari Redstone. Según dos personas familiarizadas con el asunto, Ellison felicitó al personal y el trabajo que realizan, expresando admiración tanto por el liderazgo de noticias como por el proceso periodístico.

Desde entonces, Paramount ha hecho mucho para socavar cualquier buen sentimiento que pueda haber resultado de esa reunión. Una decisión renunciar a la edición de entrevistas de periódicos en «enfrentar la nación«Después de que las quejas del secretaria de seguridad nacional de EE. UU., Kristi Noem, después de algunas declaraciones falsas o no probadas, fueron eliminadas de lo que CBS presentó en el aire, las personas vistas dentro y fuera de la compañía como un alojamiento sin ningún vínculo con estándares editoriales reales. Kennth Weinstein, como defensor del pueblo Con las tareas que implican el manejo de quejas sobre los informes de noticias de CBS también es desconcertante. Dichas publicaciones generalmente no están llenas por personas que han confirmado públicamente una agenda política particular.

Weiss es «brillante» y «provocativo», señala Frank Sesno, ex jefe de la Oficina de Washington de CNN que es profesor y director de iniciativas estratégicas en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Aún así, dice: «La pregunta realmente es sobre cuál es la comprensión de Bari Weiss sobre el trabajo? Él pregunta. En los primeros días de la nueva propiedad de Paramount, Sesno dice: «Estoy muy preocupado por el compromiso institucional más amplio con lo que el periodismo es y debería ser».

El nuevo Paramount es de alguna manera recogiendo el libro de jugadas de otra persona. En 2017, NBCUniversal pensó que podría aprovechar los talentos en pantalla de Megyn Kelly, otro provocador que cortejó al público de la derecha. Kelly, entonces se creía, ayudaría a NBC a ganar favor con la multitud republicanaLo cual fue ascendente como presidente Donald Trump confiscó su primer mandato en el cargo. Pero NBC realmente no sabía qué hacer con el favorito de Fox News una vez que se apoderaron de ella. Audiencias para los programas de noticias de NBC, un grupo demográfico mucho más amplio que el sintonizar en Fox News, no sabía mucho sobre Kelly, y los programas NBC se prepararon para ella (un Sunday Newsmagazine y un programa de entrevistas a media mañana) son lo suficientemente desafiantes como para despegar incluso si los anfitriones tuvieron el llamamiento de Tom Cruise y Gwyneth Paltrow.

Además, Kelly fue examinada sin cesar, desde los sujetos de sus declaraciones de periódicos hasta su explosión en el aire de Jane Fonda hasta la forma en que bailó un día con Hoda Kotb. Su llegada trajo a NBC un circo que nunca pareció salir de la carretera. A medida que la relación entre el presentador y el propietario de los medios se volvió más tensa, un segmento sobre las personas que usan «cara negra» en Halloween resultó ofensiva, y Estimó NBC para cancelar el programa matutino.

«¿Por qué entrarías en los principales medios de comunicación ahora mismo?» Kelly preguntó recientemente en un programa digital que controla, que llega a una audiencia más de ideas afines. «Simplemente no entiendo el encanto, y realmente no entiendo el encanto para ir a una red de televisión, que no es el fondo de Bari en absoluto», dijo, y agregó: «Me preocupa que la vayan con vida». Kelly lo sabría.

Paramount podría enfrentar otros problemas únicos con una contratación Weiss. Ella es una figura pública. La mayoría de los jefes de la sala de redacción habitan fuera de las vidas de la cámara y no albergan podcasts enérgicos ni contribuyen con columnas de opinión puntiagudas. La actividad de Weiss en esas áreas, si continuara, abriría CBS News a nuevas afirmaciones de sesgo: ¿los hechos de informes de noticias de CBS o reunirlos para que se ajusten a las posiciones anteriores expresadas por uno de sus ejecutivos editoriales más importantes? Su trabajo en el pasado hará lo mismo. «Ella ha sido una partidista de los medios», dice Sesno. «Eso presenta un conflicto de intereses».

Paramount tiene alguna razón para jugar con CBS News. Dos de sus programas emblemáticos, «CBS Mornings» y «CBS Evening News», han residido durante mucho tiempo en el tercer lugar, cediendo a los espectadores críticos a NBC y ABC. Al mismo tiempo, la división de noticias produce la línea dominical asesina de TV de «Face the Nation», «Sunday Morning» y «60 minutos». Estos programas son algunas de las ofertas sin deportes más vistas en el medio, y socavando su credibilidad podría provocar disminuciones en la audiencia y en dólares publicitarios.

El CEO de Paramount, David Ellison, sugirió recientemente que imaginó una división de noticias que puede «hablar con la audiencia más grande posible», con periodismo que atrae a aproximadamente el 70% de los estadounidenses que van «desde el centro hasta el centro de la derecha». Pero la prensa libre de Weiss, según los informes recientes de la prensa, tiene aproximadamente 1,5 millones de suscriptores en general, una cifra que no desglosa cuántos pagan el acceso a su contenido.

En la televisión, ese número se cancelará la mayoría de los programas. De hecho, incluso el tercer lugar «CBS Evening News», que ha visto caer la audiencia desde que revisó su formato familiar a principios de este año, atrajo un promedio de 3.87 millones de espectadores la semana pasada. Mientras tanto, «60 minutos» cortejó a una audiencia promedio de casi 8.6 millones de espectadores en su temporada más reciente.

Muchos multimillonarios han jugado con las propiedades de noticias convencionales en los últimos años, y varios esfuerzos han dejado a los activos en peor forma que cuando comenzaron. El Washington Post y el Los Angeles Times han visto despidos y caídas de circulación bajo los auspicios de Jeff Bezos y Patrick Soon-Shiong, y sufrieron éxitos de reputación cuando los propietarios se metieron con la independencia periodística de sus propiedades.

Mientras tanto, CBS News en su estado actual disfruta de algunos de los apoyo más extendido entre las personas que confían en las organizaciones de noticias convencionales, una de las audiencias potenciales más grandes para la programación de noticias de CBS. Entre los adultos que tienen al menos algo de confianza en la información que obtienen de las organizaciones nacionales de noticias, según Pew Research Center, el 51% confía en CBS News. Solo ABC News y NBC News tienen más confianza entre este grupo, y CBS News está a la par con CNN y PBS.

Claramente, hay algo de margen de mejora. Lo que CBS News probablemente podría usar es una distribución más amplia. No es ningún secreto que CBS cedió ocho afiliados en 1994 cuando perdió los derechos de la NFL ante Fox el año anterior. Eso ha renovado la capacidad de la red para competir más directamente con NBC y ABC en varios frentes. Dicho esto, CBS cuenta con muchos programas de primer lugar en horario estelar y en su alineación dominical, así como su «show tardío» presentado por Stephen Colbert. Paramount está cancelando ese programa en mayoY quedan por ver los resultados de esa decisión, aunque los ejecutivos de CBS han dicho que la economía de ese programa ya no podría ser sostenida.

Si los Ellisons quieren gastar mucho dinero para mejorar el equilibrio de Paramount, podrían tratar de obtener nuevas estaciones. Esa podría ser una forma más segura de agregar la distribución lineal de CBS News. Sinclair Inc., uno de los propietarios de estaciones más grandes del país, dijo en agosto que llevaría a cabo una revisión de sus activos de transmisión que podría dar como resultado una posible venta, entre otras transacciones posibles. Nexstar, otro propietario de la estación grande, ha hecho una oferta para adquirir Tegna, lo que aumentaría sus tenencias lineales locales. Claramente, el mercado está caliente.

Traer a Weiss a bordo como líder editorial también podría calentar las cosas, pero el éxito de esa idea está lejos de ser garantizado. Si Paramount está buscando una marca de fuego para inclinarse en la convención de periodismo actual y jugar a los conservadores contra los liberales, y viceversa, ciertamente cultivarán más atención, pero probablemente sufrirán fugas constantes y deserciones del personal.

Claramente, Bari Weiss sabe cómo llegar a los titulares, pero ¿son del tipo que atrae a la audiencia de base amplia? ¿Y supremando le importa?