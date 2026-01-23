Los planes comerciales de los Medias Rojas toman forma con el surgimiento de dos opciones

El Medias Rojas de Boston Todavía tienen trabajo por hacer esta temporada baja si quieren ser un contendiente serio en la Liga Americana durante la próxima temporada de la MLB de 2026.

Perder a Alex Bregman ante el Cachorros de Chicago en la agencia libre fue un duro golpe para los Medias Rojas. Todavía necesitan encontrar una manera de reemplazarlo.

Con eso en mente, se ha vinculado a Boston con algunas opciones diferentes. La mayoría de esas opciones requerirían que los Medias Rojas hicieran cambios con otros equipos.

Según un informe del experto de la MLB Jon Heyman del New York Post, Boston ha interés comercial registrado en dos jugadores. Tanto el segunda base de los Cachorros de Chicago, Nico Hoerner, como Astros de Houston El tercera base Isaac Paredes se ha convertido en un objetivo potencial.

¿Qué obtendrían los Medias Rojas de Boston con Hoerner, Paredes?

Hoerner es obviamente el nombre más importante entre los dos. Ha sido uno de los segunda base de élite del béisbol durante años con los Cachorros.

La temporada pasada en Chicago, el jugador de cuadro de 28 años jugó 156 partidos. Conectó siete jonrones, impulsó 61 carreras impulsadas, robó 29 bases y produjo una línea de .297/.345/.394. Esas cifras contribuirían en gran medida a reemplazar a Bregman.

Por otro lado, Paredes no es una opción tan atractiva. Los Medias Rojas todavía estarían mejorando, pero no sería tanto como lo que proporcionaría un canje por Hoerner.

Durante la temporada 2025 de la MLB con los Astros, Paredes conectó 20 jonrones, además de 53 carreras impulsadas y una línea de .254/.352/.458. Paredes aporta más pop a una alineación, pero Hoerner es superior en todos los demás aspectos, especialmente a la defensiva.

Dicho esto, es probable que Paredes sea más alcanzable que Hoerner. Han surgido informes de que los Cachorros planean mantener a Hoerner. Boston todavía podría intentar adquirirlo, pero Chicago le tendrá un precio alto.

El gran movimiento de Boston esta temporada baja ha sido conseguir un lanzador abridor

Hasta ahora, durante la agencia libre de la MLB, los Medias Rojas han estado bastante tranquilos. Hicieron un gran movimiento, que fue contratar al lanzador abridor agente libre Ranger Suárez.

Suárez viene de otra temporada de calidad en 2025 con el Filis de Filadelfia. En las 26 aperturas que hizo, Suárez compiló un récord de 12-8 junto con una efectividad de 3.20, un WHIP de 1.22, una proporción de 4.0 K/BB y 157.1 entradas lanzadas.

Agregar un lanzador abridor talentoso fue un buen paso para Boston. Sin embargo, los Medias Rojas necesitan ayuda en el cuadro. Hoerner o Paredes serían una mejora con respecto a lo que el equipo tiene para trabajar actualmente.

Al fin y al cabo, perder a Bregman es una pérdida irremplazable. Su producción en el campo fue excelente, pero su presencia en la casa club fue igualmente importante.

Espere escuchar más rumores sobre Boston en un futuro próximo. Por ahora, tanto Hoerner como Paredes son nombres a los que vale la pena prestar atención.