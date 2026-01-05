Los Pistons no están seguros de cuándo regresará el líder veterano de una lesión

El Pistones de Detroit han estado sin su motor de arranque Tobías Harris desde el 30 de diciembre cuando salió del partido contra el Lakers de Los Ángeles debido a una lesión en la cadera.

Detroit no tiene un cronograma sobre cuándo se espera que regrese Harris. El 3 de enero, Omari Sankofa II del Detroit Free Press informó que Harris será reevaluado en dos semanas.

Así que el veterano se perderá un largo periodo de tiempo y esperemos que la lesión no sea demasiado grave. Harris ha lidiado con numerosas lesiones esta temporada y estuvo fuera de juego durante nueve juegos en noviembre debido a una lesión en el tobillo.

El veterano ha sido una pieza valiosa para los Pistons esta temporada. Actualmente es tercero en el equipo en anotaciones con un promedio de 13,4 puntos por partido.

Tobias Harris, un líder en la cancha

Harris se encuentra actualmente en su decimoquinto NBA temporada y no es un extraño en Detroit. Está en su segunda etapa con los Pistons después de unirse al equipo la temporada pasada.

El jugador de 33 años ha aceptado su papel de veterano y líder del equipo. La temporada pasada, Harris apareció y fue titular en 73 partidos y promedió 13,7 puntos, cinco rebotes y 5,9 asistencias. Jugó un papel vital en el éxito del equipo el año pasado. Cade Cunningham Gritaron Harris y los demás veteranos por su liderazgo en la cancha la temporada pasada.

«Tuvimos un gran grupo de veterinarios que vinieron» Cunningham dijo en una entrevista con Kevin Durant. «Sabían lo que se necesitaba para ganar y habían estado en ello. Tobias, Tim Hardaway, Malik Beasley, todos entraron e hicieron grandes jugadas y su seriedad era diferente a la nuestra».

Ese liderazgo veterano es algo que los Pistons necesitaban la temporada pasada y ese fue un factor importante que elevó la química de su equipo. Harris ha jugado para numerosos equipos a lo largo de su carrera y ha jugado en equipos que han tenido mucho éxito.

Por su experiencia, entiende lo que se necesita para que un equipo tenga éxito y es la persona adecuada para guiar a los jugadores jóvenes y tomarlos bajo su protección. Detroit tiene una buena mezcla de jugadores veteranos y jóvenes y hasta ahora el equipo ha jugado bien en conjunto.

Tobias Harris será extrañado en la cancha

Si bien Harris se perderá algún tiempo debido a su lesión, eso significa que otros jugadores tendrán que dar un paso al frente y contribuir en su ausencia.

Hasta ahora, eso no ha sido un problema para los Pistons. Los jugadores que salieron de la banca han adoptado la mentalidad de «el siguiente hombre arriba» y han tenido un impacto significativo en la cancha mientras el equipo se ha quedado corto debido a una lesión.

Para Harris, no hay prisa por regresar y el equipo quiere asegurarse de que su líder veterano esté completamente sano antes de regresar a esa cancha. A medida que avance la temporada, Harris será un factor clave para Detroit mientras continúan su reinado como el mejor equipo de la Conferencia Este.

La gran pregunta para Harris es ¿podrá mantenerse sano durante toda la temporada?