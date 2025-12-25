Los piratas informáticos se atribuyen un ciberataque al servicio postal francés







Un prorruso grupo de piratería se atribuyó la responsabilidad de un importante ciberataque que detuvo las entregas de paquetes por parte del servicio postal nacional de Francia pocos días antes de Navidad, dijeron los fiscales el miércoles.

Después de la denuncia del grupo de cibercrimen conocido como Noname057, la agencia de inteligencia francesa DGSI se hizo cargo de la investigación del ataque informático, dijo la fiscalía de París en un comunicado a The Associated Press.

El grupo ha sido acusado de otros ciberataques en Europaincluso en torno a una cumbre de la OTAN en los Países Bajos y sitios del gobierno francés. Fue el objetivo de una gran operación policial europea a principios de este año.

Los sistemas informáticos centrales del servicio postal nacional francés La Poste quedaron fuera de línea en un ciberataque de denegación de servicio distribuido, o DDoS, que aún no se había resuelto por completo el miércoles, dijo la compañía.

