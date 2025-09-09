Los pilares de estabilidad BRICS son muy fuertes en situaciones geopolíticas internacionales

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto subrayó que Brics es un pilar importante para la estabilidad y la esperanza en medio de la situación geopolítica internacional que está lleno de incertidumbre.

This was conveyed by Prabowo while attending the BRICS Leaders Virtual Meeting, Monday, September 8, 2025 at night with BRICS members including Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, Crown Prince Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Alnahyan, Representing Prime Minister India Narendra Modi, Egyptian President Abdel Fattah Elsisi, South African President Cyril Ramaphosa y el presidente brasileño que se convirtieron en presidente de BRICS en 2025 Lula da Silva.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el líder de otros países, mientras asistía a la cumbre de BRICS 2025 (Fuente de la foto: Muchlis JR – Oficina de Press de Secretaría Presidencial)

«Indonesia considera a BRICS como un pilar de estabilidad y una gran esperanza en la situación geopolítica internacional actual», dijo Prabowo.

Según Prabowo, el mundo de hoy enfrenta varios desafíos, incluido el balanceo del concepto de multilateralismo. Además, se dice que BRICS tiene una población de más del 55 por ciento en el mundo.

«BRICS ahora tiene una población de más del 55 por ciento en el mundo. Tenemos global El PIB es más del 40 por ciento. BRICS tiene un país con la economía más grande, el país más grande de la población, el mercado más grande, el país con los recursos naturales más grandes: recursos críticos «, explicó.

Prabowo enfatizó que con este poder, BRICS se convirtió en uno de los eje del poder global que debía fortalecerse.

«Debemos continuar trabajando más juntos. Debemos consultar entre nosotros», dijo.

Además, Prabowo apoyó la propuesta presentada por el presidente chino sobre la importancia de la apertura y la coordinación entre los miembros de BRICS.

«Apoyo firmemente los conceptos dados por el presidente de China. Debemos mantener la apertura, debemos continuar la coordinación y la cooperación», dijo.

Prabowo también destacó múltiples fenómenos estándar que ocurren cada vez más en el mundo internacional. Consideró que el derecho internacional a menudo se ignora y el poder es más decisivo que la verdad.

«En el mundo con esta incertidumbre, también hay estándares dobles e incluso triples donde el derecho internacional se ignora todos los días, donde el fallo es cierto, donde los países pequeños que están menos intimidados, donde el comercio y las finanzas se convierten en armas», dijo.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la 17ª Cumbre de BRICS en Río de Janeiro (Fuente de fotos: Muchlis Jr – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial)

Por lo tanto, Prabowo evaluó que el impulso actual es correcto para que BRICS continúe desarrollando y fortaleciendo su papel en el ámbito global.

«Apoyamos las iniciativas tomadas, respetamos el liderazgo del presidente Lula, e Indonesia está comprometida a trabajar más cerca de todos los países BRICS», concluyó.