Los petroleros siguen echando a perder a los buenos jugadores, según un analista

El Edmonton La reciente saga de Oilers con Andres Mangiapane ha puesto en duda la valoración que hace el equipo sobre los fichajes de agentes libres. En la superficie, conseguir a Mangiapane en la pasada temporada baja fue un movimiento sólido para Edmonton.

Sin embargo, las cosas no han salido realmente según lo planeado. Mangiapane ha tenido problemas en ocasiones. Esa situación le ha llevado a saltar de la línea superior a la línea de check. Sus cinco goles en 40 partidos no fueron lo que los Oilers imaginaron cuando contrataron al jugador de 29 años para un dos años, 7,2 millones de dólares contrato.

Esa situación había llevado a especulaciones sobre que Mangiapane quería salir de Edmonton. Parece bastante justo que los Oilers estén dispuestos a trasladar a Mangiapane para que pueda empezar de nuevo.

Desafortunadamente, la falta de éxito de Mangiapane señala un patrón para los Oilers. Ese patrón es algo que Sean McIndoe de The Athletic señaló en un artículo del 1 de enero. El notable analista escribió:

«Hay algo extraño en cómo los Oilers siguen contratando jugadores ofensivos talentosos con ofertas baratas que parecen victorias imperdibles, sólo para ver que no logran encajar con ninguna de las potencias ofensivas existentes. El año pasado, fueron Jeff Skinner y Viktor Arvidsson. Este año es Mangiapane, después de un año dudoso en Washington con uno aún menos productivo en Edmonton: solo tiene cinco goles y 11 puntos en la primera mitad».

Los comentarios de McIndoe son interesantes porque tienen un atisbo de verdad. Arvidsson ha encontrado un papel con los Boston Bruins esta temporada. Mientras tanto, Skinner ha sido útil mientras jugaba para los advenedizos Sharks.

Quizás alejarse de la pecera en Edmonton haya ayudado a Arvidsson y Skinner a recuperar su forma.

La presión podría desempeñar un papel importante para los petroleros

Los Edmonton Oilers se encuentran entre un puñado de equipos que ejercen una gran presión sobre los jugadores. Lo mismo ocurre con otros equipos como el New York guardabosquesBruins de Boston, arce de Toronto hojasVancouver Canucks y Montreal Canadiens. Estos equipos tienen fanáticos apasionados y medios de comunicación que ejercen una gran presión sobre los jugadores.

Como tal, es razonable suponer que un jugador como Mangiapane no reciba tanta prensa negativa en otro mercado como Dallas o San José. Sin embargo, la pecera que es Edmonton lo magnifica todo.

Es por eso que no es descabellado suponer que a Mangiapane le gustaría reiniciar en un equipo que no criticará todo como lo hace el mercado de los Oilers.

Los contendientes podrían mirar a Mangiapane

Los equipos contendientes podrían estar considerando contratar a Mangiapane. Sigue siendo un sólido delantero de la NHL del medio seis. En las circunstancias adecuadas, podría convertirse en un colaborador decente. No es descabellado esperar que vuelva a tener una forma de entre 15 y 20 goles.

Dicho esto, su tope salarial de $3.6 millones podría dificultar que los contendientes lo incluyan bajo el tope salarial. Pero un poco de creatividad podría hacer que algo funcione para todas las partes involucradas. Lo más importante es que Mangiapane tiene una cláusula completa de no intercambio. Entonces, si los Oilers querían realizar un intercambio, tendrían que obtener su bendición.

A pesar de necesitar su consentimiento, los Oilers aún podrían encontrar pretendientes que busquen agregar la profundidad anotadora que tanto necesitan. Podría tomarse una medida a medida que los espíritus animales regresen al mercado comercial de la NHL.